O antivírus da Avast é um dos preferidos de muitos utilizadores. Cumpre com o que lhe é pedido e garante a segurança necessária aos equipamentos onde corre e que quer proteger. Esta segurança está agora em causa, com uma simples descoberta feita.

Fruto de uma investigação realizada, foi provado que os dados que o Avast recolhe estão a ser vendidos. Em alguns casos valem muito dinheiro e grandes empresas estão já a pagar por eles.

A Avast está a vender informação dos utilizadores

Esta não é a novidade que muitos esperavam do seu antivírus de eleição. A descoberta surgiu agora numa investigação feita pelos sites Motherboard e PCMag e revela uma realidade que muitos não queriam que fosse verdade.

Do que foi revelado, muitos dos dados que o Avast recolhe estão a ser vendidos a empresas como a Google, a Microsoft a Home Depot ou a Pepsi. Não está a ser comercializado diretamente pela Avast mas sim por uma das suas subsidiárias, a Jumpshot.

É a Jumpshot que faz o negócio com as gigantes

O preço praticado tem variado, mas há casos em que alguns milhões de dólares foram pagos para ter acesso a estes dados. Do que se sabe, estes estão a ser entregues de forma anónima, mas os especialistas receiam que possam ser rapidamente revertidos.

Os dados vendidos incluem muita informação privada dos utilizadores, onde estão registadas as pesquisas no Google, as pesquisas de localizações no Google Maps, atividades nas páginas do LinkedIn, visitas a vídeos do YouTube e até dados de visitas a sites de pornografia.

Os dados vendidos são imensos

Há um serviço da Jumpshot onde todos os cliques são registados, recolhendo assim informação de todas as visitas e pesquisas feitas pelo utilizador na Internet.

Este chegou a ser vendido em 2019 por quase 250 mil euros. Aqui estão dados de eventualmente mais de 100 milhões de dispositivos de mais de 350 milhões de utilizadores.

Este antivírus tem estado sobre investigação

A Avast alega que só recolhe os dados dos utilizadores que autorizaram, mas não informa que o destino destas recolhas é a sua venda.

Esta é apenas mais uma situação de recolha de dados pela Avast. Recentemente a Mozilla e Google retiraram as suas extensões pelas mesmas razões e já antes outro software esteve em avaliação.