Windows 7 terá nova atualização gratuita para corrigir um bug

O Windows 7 é um dos Sistemas Operativos da Microsoft que mais utilizadores conquistou. No entanto, o seu suporte terminou no passado dia 14 de janeiro de 2020.

A Microsoft, ainda assim, disponibilizou a última atualização, mas com alguns erros, nomeadamente no Wallpaper. Agora, a empresa de Redmond garante que o Sistema Operativo terá uma nova atualização gratuita para corrigir esse bug.

Após quase 10 anos de Windows 7, os utilizadores não ficaram muito felizes com o fim do suporte dado a este Sistema Operativo, no dia 14 de janeiro de 2020. E, apesar de ainda ter recebido a última atualização, designada KB4534310, esta também trouxe problemas ao SO da Microsoft, relacionados com o Wallpaper.

Com a atualização, o Wallpaper desaparece, deixando no seu lugar uma imagem negra. Para resolver, o utilizador deve alterar e reiniciar o PC.

Segundo a Microsoft:

Após instalação do KB4534310, o wallpaper do desktop deverá aparecer como preto, assim que se define o modo Esticado.

Vai haver uma nova atualização gratuita ao Windows 7

Para corrigir o bug do Wallpaper, a Microsoft viu-se ‘obrigada’ a lançar uma nova atualização para este Sistema Operativo.

Inicialmente, a gigante do software referiu que esta atualização só estaria disponível “para as organizações que adquirissem o ESU (Extended Securitu Updates)”.

No entanto, agora mudou de planos e este update abrangerá todos os que tenham Windows 7 e Windows Server 2008 Rs SP1. Até porque não seria justo que as pessoas pagassem do seu bolso para resolver um problema criado pela própria marca.

Por cá, ficamos a aguardar mais informações sobre esta nova atualização.