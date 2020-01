Como está a sua Internet hoje? Saiba já com o NET.mede

Há quanto tempo não testa a qualidade da sua ligação à Internet? A ANACOM lançou recentemente uma nova versão da app NET.mede.

Se está curioso como está a velocidade da sua internet experimente já e compare com o serviço do Pplware.

É hora de testar a sua ligação à Internet

A Anacom, autoridade reguladora das comunicações postais e das comunicações electrónica disponibilizou em 2013 um serviço que permite aos utilizadores medirem a velocidade de acesso à Internet.

Recentemente, e para tornar mais fácil o diagnóstico da qualidade das ligações à Internet e medir a velocidade de internet, a ANACOM renovou a aplicação NET.mede e a área reservada My NET.mede.

Agora, quando voltar a fazer um teste com a app NET.mede ou consultar os resultados dos testes que realiza com a app, na sua área My NET.mede, irá usufruir de uma experiência de utilização mais intuitiva e com novas funcionalidades, para além de um novo ambiente gráfico.

A app NET.mede foi completamente renovada e permite:

caracterizar de forma mais detalhada as suas ligações à Internet;

personalizar os nomes dos acessos/equipamentos em que efetua os seus testes (por exemplo, “minha casa”, “escritório”, bem como “meu computador” ou “tablet da minha filha”);

acompanhar melhor o progresso dos testes dos vários parâmetros;

ver o relatório completo do teste e obter exemplos de serviços que a sua ligação à Internet permite com base nos valores medidos;

comparar o resultado da velocidade de download medida no teste com o valor contratado que indicar.

Na nova área My NET.mede vai poder:

consultar os resultados dos testes que realizou, por cada acesso e equipamento (com base na caracterização que fizer);

ver um relatório qualitativo, com exemplos de serviços que a sua ligação à Internet permite, com base nos valores médios dos testes realizados no acesso, equipamento e período temporal escolhidos;

consultar os resultados dos testes realizados ao longo de dois anos;

ver os resultados dos testes através de gráficos interativos, por dias ou por horas;

extrair resultados dos testes, nos formatos gráfico ou tabela.

Para velocidades superiores a 400 Mbps deve realizar o teste com a app NET.mede.

Para experimentar o NET.mede basta aceder aqui. Caso queira comparar os valores, pode também aceder velocímetro do Pplware aqui.

Como desafio, indiquem nos comentários qual a vossa operadora e indiquem quais os valores que obtiverem com o serviço da ANACOM e com o nPerf do Pplware.

