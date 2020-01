Lua de Saturno poderá ter um oceano habitável, aponta novo estudo

Encélado é o sexto maior satélite natural de Saturno. Foi descoberto nesta lua um oceano de água líquida por baixo da sua grossa superfície gelada. Agora, este oceano oculto é apontado num novo estudo como habitável.

Uma equipa de cientistas do Southwest Research Institute, EUA, desenvolveu um novo modelo geoquímico deste satélite de Saturno que traz boas novidades.

Lua de Saturno pode ter um oceano que seja habitável à vida

Encélado (Enceladus) é uma lua oceânica de Saturno que projeta uma pluma de gases e spray marinho congelado para o espaço. Nesse sentido, os cientistas procuram compreender a composição dessa pluma. A ideia subjacente ao estudo está na possibilidade deste oceano fornecer um ambiente onde a vida como a conhecemos pode sobreviver.

Assim, no modelo geoquímico apresentado agora, a análise revelou que o dióxido de carbono (CO2) no interior do oceano pode ser controlado pelas reações químicas no fundo marinho. Além disso, a coluna de gases ajuda a perceber o que poderá estar escondido nesse oceano e se poderá ser habitável.

As pistas, como a humidade marinha libertada, sugere que os processos no interior de Encélado são mais complexos do que se acreditava antes.

Conforme explica o autor principal da investigação, Christopher “este estudo apresenta uma nova perspetiva para analisar a composição da pluma para estimar a concentração de dióxido de carbono dissolvido no oceano”. Assim, ao ser estudado este cenário na Terra, poderá ser uma fonte de informação a fim de descobrir se algo semelhante pode ser aplicado para mitigar as emissões industriais de CO2.

A abundância de CO2, explicada pelas reações geoquímicas entre o núcleo rochoso do satélite e a água líquida no seu oceano subterrâneo, juntamente com os descobrimentos anteriores de sílica e hidrogénio, indicam que o núcleo de Encélado tem uma diversidade geoquímica maior, acrescentando a isto a possível presença de fontes hidrotermais no interior da lua.

Explicou o investigador.

Fontes de energia que possam sustentar a vida

Segundo ainda o estudo, e citando outro membro desta equipa de investigadores, a ligação dinâmica do núcleo complexo com a água marinha poderia potencialmente criar fontes de energia que pudessem sustentar vida.

Aliás, já em 2017, a NASA encontrou hidrogénio na atmosfera de Encélado. Isso aconteceu quando uma cientista do projeto Cassini, Linda Spilker, afirmou que o local teria uma “eventual fonte de energia a partir de qualquer micróbio”.