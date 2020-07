A Tesla tem conseguido mudar muito na indústria automóvel. Para além da adoção de motores elétricos e de tecnologias relacionadas com esta importante fonte de energia, tem também criado soluções únicas.

Fruto desta inovação tem sido um constante ultrapassar da concorrência e no tornar a Tesla como uma das maiores empresas do ramo automóvel. Esperava-se que Elon Musk impedisse que a sua tecnologia fosse conhecida, mas o oposto é a realidade. A marca pode em breve licenciar o Autopilot e vender motores e baterias a outros fabricantes.

Tesla abre a porta à concorrência

Com uma concorrência ainda limitada no seu segmento, a Tesla tem dominado o mercado a seu belo prazer. Se concorre com marcas já estabelecidas no que toca às categorias dos seus carros, é no campo dos elétricos que tem a sua presença mais forte.

A marca e o seu homem forte parecem entretanto apostadas em relançar o mercado e a criar novas alternativas. Para isso a marca está disposta a licenciar o Autopilot e vender motores e baterias a outros fabricantes. Esta sua ideia pode ser colocada em prática muito em breve.

Tesla is open to licensing software and supplying powertrains & batteries. We’re just trying to accelerate sustainable energy, not crush competitors! — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2020

Elon Musk quer outros fabricantes com a sua tecnologia

Outro facto curioso destas palavras de Elon Musk é a seu compromisso para com a concorrência. A Tesla prefere apoiar as marcas que com ela dividem o mercado, revelando que está apenas a tentar acelerar sobretudo a utilização de fontes de energia sustentável, e não a querer esmagar os seus concorrentes.

Na verdade esta não será a primeira vez que a Tesla fornece componentes a outras marcas. Durante alguns anos a marca forneceu motores à Mercedes-Benz e à Toyota, quando estas eram acionistas da marca. Elon Musk acabou posteriormente com esta parceria e o fornecimento dos componentes em 2015.

Mais que motores vão ser vendidos

Há ainda a questão das patentes que a Tesla possui, que em muitos casos são de acesso e utilização pública. Naturalmente que as mais importantes estão decerto limitadas, mas ainda os seus produtos podem em breve ser usados por todos.

Curioso é a forma como a Tesla poderá querer realizar esta disponibilização. Não parece focada apenas no hardware dos seus carros, mas inclui ainda o software que estes usam e que os tornam únicos.