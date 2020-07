Com o Windows 10 a Microsoft trouxe muitas novidades no campo das apps e do que estas conseguem fazer. Há também uma mudança geral nas interfaces, abandonando a linha mais tradicional e procurando-se integrar mais com a nova imagem deste sistema.

Uma dessas mudanças veio com a app Fotografias, que agora é o padrão para o Windows 10, sendo a mais recente proposta da Microsoft. Como nem todos gostam da sua interface, o visualizador de imagens antigo está presente, ainda que escondido. Veja como o pode ativar e tornar o usado no Windows 10.

Trocar o visualizador de imagens do Windows 10

Para muitos utilizadores as novidades que a Microsoft trouxe ao Windows 10 não são satisfatórias. Estes preferem as versões antigas que estavam na versão anterior e que se habituaram a usar ao longo dos anos. Em muitos casos estas podem ser trazidas de volta e usadas normalmente.

É este o caso do visualizador de imagens do Windows 10, que foi trocado pela app Fotografias. Esta não é a desejada por muito se pode ser substituída. Precisam de abrir o Editor de registo e navegar para a chave Computador\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\.jpg.

Ter de volta a versão antiga do Windows

Alterem o valor (Predefinição) para PhotoViewer.FileAssoc.Tiff. Devem repetir este processo para as chaves seguintes:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.jpeg HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.gif HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.png HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.bmp HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.tiff HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\.ico

Após este passo devem fechar o Editor de registo e abrir as Definições do Windows 10. Abram área Aplicações e depois o separador Aplicações predefinidas. Aqui vão encontrar a lista de apps associadas a cada tipo de função do Windows 10.

Escolher a opção certa no Windows 10

Procurem a entrada associada ao Visualizador de fotografias e carreguem nela para que seja mostrada a lista de apps instaladas e que podem tratar desta função. Aqui deverá estar já presente a opção Visualizador de Fotografias do Windows, devendo esta ser selecionada.

Ao escolherem uma imagem, com um duplo clique, esta vai agora abrir uma interface a que estavam habituados. Este é o visualizador de imagens antigo e que estava no Windows 7, sendo uma interface a que os utilizadores estão habituados.

Utilizadores podem reverter a opção

Se pretenderem reverter esta escolha, só precisam de aceder novamente às Definições do Windows 10 e repetir os passos tomados. Presente estará a app Fotografias e poderá ser selecionada pelos utilizadores.

É com esta pequena e simples alteração que os utilizadores do Windows 10 podem ter de volta algumas das apps que se habituaram a usar. São interfaces e opções já conhecidas e que são por isso mais simples de usar por todos.