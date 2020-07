Apesar de não ser das apps mais usadas, a dedicada às fotografias do Windows 10 é a opção de muitos utilizadores para o dia a dia. Com uma interface simples, garante as ferramentas necessárias para gerir as imagens guardadas.

Esta app está agora com problemas e deixou de funcionar num conjunto de utilizadores há já algum tempo. Não existe uma causa identificada, mas tudo aponta para mais uma atualização que a Microsoft lançou.

Novos problemas com atualizações da Microsoft

As atualizações da Microsoft têm sido uma fonte de problemas complicados para os utilizadores. Não se limitam ao Windows 10 e têm-se alastrado a app como o Outlook e a outras, que se julgavam imunes e até protegidas.

A mais recente vítima parece ser a app Fotografias, que acompanha o Windows 10 desde o seu lançamento. Esta dá acesso à visualização de imagens e fotografias, mas garante ainda uma edição destas e até de vídeos.

App Fotografias deixou de funcionar sem razão

Do que tem sido reportado há alguns dias, esta app está agora apresentar problemas graves. Ao ser lançada simplesmente não funciona, mostrando um simples ecrã branco e sem qualquer mensagem de erro ou alerta. São muitas as queixas e sobretudo em vários canais, inclusive da própria Microsoft.

Há ainda relatos de comportamentos anormais da app Fotografias no Windows 10. Esta está a consumir demasiados recursos e a tornar-se demasiado lenta numa utilização normal, mesmo em máquinas acima da média em termos de desempenho e de prestações.

Espera-se para breve uma atualização

Apesar deste problema, há alguns utilizadores a indicarem que o conseguiram ultrapassar. Para isso tiveram de fazer uma reposição da app e dos seus dados. Apesar deste procedimento, há igualmente utilizadores que não conseguiram colocar a app a funcionar.

Mais uma vez a Microsoft limita a utilização do Windows 10 e das suas apps, fruto de atualizações. Estas deveriam trazer melhorias, mas na verdade estão a trazer ainda mais problemas aos utilizadores e aos seus sistemas.

A solução para este problema