A Google lançou nesta quarta-feira a ferramenta de backups gratudo Google One para o iPhone da Apple. A novidade está também disponível para o sistema operativo Android, que até aqui só podia ser acedida por membros.

Se tem um iPhone ou Android e procura um bom serviço de armazenamento, então agora há mais uma opção gratuita.

Backup no Google One já está disponível para iPhone e Android

A gigante tecnológica anunciou nesta quarta-feira, dia 29 de julho, novidades do seu serviço de armazenamento Google One. De acordo com empresa, a partir de agora a ferramenta de backups já é também capaz de guardar dados do iOS.

Em 2019 a Google adicionou backups automáticos nos smartphones Android a partir do Google One, mas apenas para membros do serviço. Mas agora a funcionalidade está disponível para todos, seja Android ou iPhone.

O serviço oferece várias funcionalidades, como por exemplo, partilha entre família, backup no GDrive, entre outras. A boa notícia é que esta ferramenta é completamente gratuita para todos, mesmo que não seja membro.

Os utilizadores vão poder gerir os seus backups do Google One através de uma nova app do serviço, que será disponibilizada em breve. A aplicação vai armazenar contactos, vídeos, fotografias e até eventos que se encontram na conta do Google.

Para além disso, a app do Google One vai ainda facilitar a limpeza e organização dos vários dados que ocupam espaço indesejado no smartphone.

O serviço disponibiliza um armazenamento gratuito de 15 GB para usar entre os vários serviços, como Gmail, Google Fotos, Google Drive e agora também os backups do telefone.

Mesmo que possa parecer pouco aos olhos de alguns utilizadores, já será uma boa ajuda para outras pessoas. E apesar de a Apple ter a sua própria plataforma de armazenamento, o iCloud, esta apenas disponibiliza 5 GB gratuitos.

Mas caso pretenda mais espaço para os seus backups pode consegui-lo através de planos pagos. Conheça todas as vantagens do Google One aqui.

As novas ferramentas gratuitas e backup para Android estarão disponíveis na Play Store “nos próximos dias”, enquanto que a app do iOS vai estar “disponível em breve”.