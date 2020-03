Hey, Celia! P40 apresentou a nova assistente virtual da Huawei

A apresentação dos novos P40 veio mostrar como a Huawei está forte no mercado e continua a lançar propostas cada vez mais interessantes e cm argumentos únicos de hardware. A prova veio das câmaras fotográficas e também de outras áreas.

Claro que a marca apostou também noutras áreas, para conseguir inovar. A maior delas chegou na forma de uma assistente virtual, criada para ajudar os utilizadores. Com o simples comando de voz Hey, Celia temos agora uma ajuda adicional.

‘Hey, Celia’ vai ser o comando

O percurso da Huawei no que toca à criação de software tem sido exemplar. A marca chinesa tem conseguido elevar a sua oferta e alarga-la ao ponto de conseguir substituir a Google no Android e nas apps que têm disponível.

É assim natural que agora surja a assistente virtual da Huawei. Com o comando Hey, Celia passa a ser possível dar comandos ao smartphone, que vão desde a simples consulta da previsão do tempo até a criar uma entrada na agenda.

Uma assistente virtual para ajudar

Esta vem marcar uma presença importante numa área que está em pleno crescimento, mostrando também que está na frente do desenvolvimento da tecnologia. Segue a mesma filosofia e garante que é possível controlar o smartphone de forma completa.

Usando a IA, alia as capacidades dos smartphones da Huawei para fazer coisas simples como contar calorias, identificar objetos ou até descobrir onde comparar algo que descubram. Estas capacidades já estavam presentes, ficando agora autónomas.

A Huawei soube crescer

A Celia está ao nível da concorrência, sendo capaz de fazer chamadas, marcar eventos na agenda ou simplesmente saber o tempo. Mas a Huawei levou esta mais longe e consegue colocar o assistente a ajudar na tradução em tempo real.

Estando ainda numa fase inicial, consegue estar já muito próximo do que as restantes assistentes virtuais oferecem aos utilizadores. Está assim ao nível da Bixby de Samsung, do Assistente da Google ou da Siri de Apple

Os smartphones vão receber esta novidade

Por agora a assistente virtual da Huawei está apenas presente nos P40, por chegar com a EMUI 10.1. Esta vai ser alargada a outros equipamentos da marca em atualizações futuras. Disponível já na Europa, fica limitada ao Reino Unido, a Espanha e a França. Provavelmente será depois alagado a outros países e a outros smartphones.

Depois do crescimento da AppGallery e da aparente independência da Google, a Huawei continua a entrar em áreas que pareciam inacessíveis. Tem sabido inovar e dar aos utilizadores o que estes realmente precisam.

Hey, Celia