A Microsoft tem aplicado no Windows 10 uma verdadeira revolução. Tem estado a reorganizar as suas ferramentas e as suas funcionalidades, para estarem mais acessíveis e agrupadas de acordo com as suas utilidades.

Uma das zonas onde é mais visível esta mudança é no Painel de Controlo, que tem vindo a perder funcionalidades para a nova área de Definições. Esta mudança parece em breve ganhar um novo rumo, de acordo com informações agora descobertas.

O fim do Painel de Controlo chegou

O Painel de Controlo foi durante muitos anos o centro de configurações e de opções do Windows. Este agrupava em si todas as funcionalidades que o utilizador necessitava para poder gerir o seu sistema, sem ter de andar a alternar entre aplicações.

Com o Windows 10 esse ponto iniciou um processo de migração, onde foi substituído pelo já conhecida área de Definições. Aqui encontramos já muitas das opções que antes nos habituámos a ver noutros sítios.

Grandes mudanças no Windows 10

Com o que agora foi descoberto, e publicado no Twitter, esta mudança poderá estar muito mais perto do que se poderia imaginar. Existe código na mais recente versão do Windows 10 que mostra que a Microsoft poderá estar prestes a fazer a transição.

Claro que não existe uma data precisa para a mudança, mas tudo aponta para que aconteça numa das próximas grandes atualizações do Windows 10. A próxima chegará já em abril, com um conjunto alargado de novidades muito interessantes para os utilizadores da Microsoft.

Microsoft optou pelas Definições

Na verdade, esta migração está já a decorrer há algum tempo. Não se limita às opções principais, mas vai mais longe e abrange as páginas internas e opções menos visíveis. Deixa assim de haver mistura entre o layout mais recente e o mais antigo.

Este passo vai terminar, finalmente, um processo que foi iniciado com a chegada do Windows 10. Os utilizadores têm assim todo o controlo do seu sistema num único ponto, como sempre se esperou.