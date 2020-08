As questões de privacidade são uma constante nos serviços que usamos na Internet. Empresas como a Google, o Facebook a Microsoft ou a Apple têm acesso aos dados dos utilizadores e cada vez mais conseguem obtê-los de forma não comum.

A captura de áudio é hoje uma realidade ao interagirmos com as assistentes virtuais, seja pelos smartphones ou pelos dispositivos inteligentes. Pior que esta captura é o que é feito com elas, para obter dados. A Google agora tomou uma medida única e que vem trazer mais privacidade aos utilizadores.

Foi há cerca de um ano que se soube que as grandes empresas tecnológicas tinham colaboradores a escutar as conversas captadas pelos utilizadores dos seus serviços. Empresas como a Google, a Microsoft e até a Apple estavam a tomar esta prática.

De imediato estas foram desligadas e passaram a usar sistemas automatizados. A gigante das pesquisas quer agora voltar ao modelo anterior, mas tomou uma medida única antes de o fazer. Começou por enviar uma mensagem aos utilizadores a dar conta desta mudança.

Antes disso, e de forma direta e sem consultar os utilizadores, desativou o captar do som em todas as contas. Isto significa que nenhum utilizador tem este mecanismo ativo e o seu áudio, mesmo o que for captado por erros, será guardado.

A Google explica que a recolha desta informação ajuda a melhorar a forma como desenvolve os seus serviços e as suas tecnologias. Revela ainda que as capturas anteriores estão guardadas e que existem mecanismos para que possa ser controlados os dados ou eliminadas as gravações.

É claro que a Google precisa destes dados para que possa obter informação dos utilizadores. Para isso estes devem voluntariamente ativar a captura, respeitando as regras de segurança que a marca apresenta no vídeo acima, que lançou de propósito para o efeito.

A decisão da gigante das pesquisas é importante e mostra como a empresa está dedicada e empenhada na privacidade dos utilizadores. Está agora dependente dos utilizadores para terem novos clips de áudio para serem analisados e assim melhorar os seus serviços.