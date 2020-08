Já pode testar o macOS Big Sur! Apple lançou a primeira beta pública

Foi na WWDC deste ano que a Apple mostrou um lote de novidades que vai preparar para apresentar este ano. Sendo esta uma conferência dedicada aos sistemas operativos e aos programadores, é natural que se tenha certamente focado nesta área.

Estava prometido para breve a chegada das primeiras versões de testes e a Apple não desiludiu. Um mês depois do iOS e do iPadOS 14, eis que chega a primeira versão pública do novo macOS. O Big Sur já pode ser instalado e testado por todos.

Chegou finalmente o macOS Big Sur

A decisão da Apple de testar os seus sistemas operativos de forma pública foi tomada há alguns anos. Em vez de o limitar aos programadores, torna-os acessíveis a todos, que assim contribuem para o processo de testes e de avaliação de falhas e problemas.

É assim que a primeira beta pública do macOS Big Sur chega aos utilizadores, ao abrigo do Apple Beta Software Program. Vai dar acesso a todas as novidades que a Apple apresentou e que os utilizadores estão desejosos de testar nos seus computadores.

Todos podem testar a primeira beta pública

O acesso a esta versão está aberta a todos os utilizadores, bastando que se registem como utilizadores deste programa de testes. Basta aceder a esta página da Apple e que se autentiquem com a sua conta usada nos serviços da gigante tecnológica.

Depois devem aceder à área macOS e seguir as instruções apresentadas pela Apple. Devem descarregar a app dedicada ao acesso à beta pública deste novo sistema e depois executá-la no Mac. Após esse passo devem validar as atualizações, onde o Big Sur já deve estar presente para ser descarregado.

Apple quer que sejam avaliados os problemas

Para continuar devem seguir os passos apresentados pelo sistema, o que levará à instalação do novo macOS. Este deverá ser um processo ainda demora, tendo em conta os 12,3 GB que foram descarregados para instalação do novo Big Sur da Apple.

No final o novo sistema irá arrancar e ficar disponível. Lembramos que esta é a primeira beta pública e por isso pode ter problemas e situações que impedem uma utilização no dia a dia. Ainda assim, deverá ser suficientemente estável para ser testada e avaliada.