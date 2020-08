Ensino Superior: Se for para estas regiões pode ter bolsa de 1700 euros

O tempo ainda é de férias, mas é hora também de começar a pensar qual o curso que pretende tirar (se for caso disso). As candidaturas ao Ensino Superior começam já esta sexta.-feira e há apoios interessantes para quem pretender estudar em algumas regiões.

As candidaturas aos apoios começa já esta sexta-feira, dia 7 de agosto.

Se se candidatar ao Ensino Superior em determinadas regiões fique a saber que há bolsas de 1700 euros (valor anual). O Programa terá 2230 novas bolsas disponíveis, correspondendo a um aumento de 18% em relação ao ano letivo atual. Com este reforço mais do que se duplica o número de novas bolsas disponíveis em 2014-2015, ano em que foi lançado o programa.

Regiões que podem dar acesso a bolsa no Ensino Superior…

As novas bolsas previstas são distribuídas pelas várias regiões, registando-se um aumento no número de bolsas disponíveis em todas as regiões, como mostra o quadro seguinte:

O valor de cada bolsa individual do Programa +Superior é de 1700 euros (montante atribuído anualmente). No caso dos estudantes que ingressam em cursos técnicos superiores profissionais, bem como aqueles que integram o contingente do concurso especial para a frequência do ensino superior destinado a maiores de 23 anos, a bolsa atribuída é majorada em 15%.

O prazo para candidatura à atribuição de novas bolsas de mobilidade terá início em simultâneo com a candidatura à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso 2020, a 7 de agosto, e decorre até ao dia 15 de novembro de 2020.

Programa +Superior