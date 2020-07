Apple lança iOS 14 beta pública. Experimente já!

Depois da Apple ter lançado a primeira versão do iOS 14 beta para programadores no dia da WWDC, lançou ontem o beta 2 do iOS 14 e abriu portas para a versão pública. Assim, a empresa lançou agora os betas públicos do iOS 14 para iPhone, iPadOS 14 para iPad e tvOS 14 para a Apple TV.

Agora, para quem se inscreveu para testar as versões públicas dos sistemas operativos, já as pode descarregar.

Apple lança iOS 14 beta e restantes sistemas na versão pública

As primeiras versões beta públicas podem ser descarregadas no site do Apple Beta Software Program, após a inscrição para participar da iniciativa. Os betas públicos geralmente chegam pouco tempo após as versões para programadores terem sido entregues.

Este é o primeiro conjunto de versões beta públicas para os lançamentos dos novos sistemas operativos.

Dispositivos compatíveis com o iOS 14

iPhone SE 2020

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7ª geração)

Leia também: