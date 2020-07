Vamos pregar partidas com Party Crasher Simulator?

Encontra-se em desenvolvimento pelos polacos Glob Games Studio, o jogo Party Crasher Simulator, que como o nome indica, consiste em pregar partidas.

Ainda falta um pouco para o seu lançamento, mas já se sabem alguns pormenores.

Tal como o seu nome indica, Party Crasher Simulator é um jogo de estratégia que proporciona a jogador estragar festas com algumas malvadezas. A ideia é simples: pregar o maior número possível de partidas no decorrer de uma festa e estragá-la por completo.

De certa forma, a ideia o conceito deste jogo lembra-me a série American Pie e o personagem Steve Stifler (interpretado por Seann William Scott)

Pregar partidas é o prato do dia em Party Crasher Simulator

Segundo os Glob Games Studio, o foco de Party Crasher Simulator é a campanha singleplayer, oferecendo uma jogabilidade que mistura a simulação com mecânicas stealth.

O jogo conta a história de um caloiro no liceu que tem um particular gosto por arruinar festas alheias. Mas não está só e existem mais alguns como ele. No entanto, ele anseia por ser o maior de todos e à medida que vai arruinando as festas, vai também subindo nessa particular hierarquia.

À medida que progride nas suas capacidades “desestabilizadoras”, o jogador vai também amealhando Pontos de Reputação o que lhe permite adquirir novas habilidades assim como algumas se abrem novas festas para “estragar”.

Party Crasher Simulator vai apresentar mais de 20 localizações distintas onde os jogadores poderão dar largas à sua imaginação mais retorcida. Mas atenção, as festas incluem todo o tipo de cerimónias, como, por exemplo, casamentos, festas de máscara ou eventos de Empresa (entre outros).

“O nosso objetvo é claramente o humor, apresentado com uma jogabilidade vasta e diversificada. Isso irá permitir aos jogadores criarem um grande número de partidas repletas de criatividade. Ovos podres no quarto? Baratas numa salada? Colocar um casal a discutir? Estes são apenas alguns exemplos do que será permitido em Party Crasher Simulator“, afirma Karol Marcinkowski da Glob Games Studio.

O jogo encontra-se em desenvolvimento para PC com lançamento previsto para 2021, mas segundos os responsáveis do estúdio polaco, também estão previstas versões para Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X.