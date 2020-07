Portugal: Não haverá 5G em 2020! ANACOM adia leilão das frequências

Há novidades no que diz respeito ao calendário da ANACOM relativo ao leilão do 5G. A COVID-19 veio obrigar a mudanças a vários níveis e um dos impactos será no 5G cujo leilão só se irá iniciar em outubro de 2020.

O encerramento do leilão só acontecerá em dezembro de 2020, o que significa que a conclusão dos procedimentos de direitos de utilização de frequências (DUF) só acontecerá em janeiro ou fevereiro de 2021.

A consulta pública do projeto de regulamento do leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências para o 5G e outras faixas relevantes (700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz), que terminou na passada sexta-feira, recebeu cerca de 500 contributos.

Participaram na consulta organismos governamentais, os dois Governos regionais, reguladores, instituições públicas, autarquias locais, prestadores de serviços de comunicações eletrónicas, fabricantes e o público em geral.

Direitos de utilização de frequências do 5G está prevista para 2021

Estando concluída esta fase do procedimento, a ANACOM procedeu à atualização do calendário indicativo para a realização do leilão, em face do impacto da suspensão do procedimento de consulta pública entre março e junho devido à crise pandémica, substituindo-se o calendário que tinha sido publicado em dezembro de 2019. Conforme consta do calendário indicativo infra, estima-se que o leilão tenha o seu início em outubro de 2020 e a atribuição dos direitos de utilização de frequências está prevista para 2021, refere a ANACOM.

De acordo com um recente relatório, em 2022 a rede 5G vai conseguir atingir mais de mil milhões de ligações. O relatório aponta ainda que daqui a cinco anos, a rede ultra rápida poderá alcançar um total de 25% de todas as ligações. A China deverá ser o país onde o 5G será mais fortemente impulsionado. A consultora prevê que ainda em 2020 o número de equipamentos 5G na China ultrapasse as 100 milhões. E ainda que o país ultrapasse sozinho a marca de mil milhões de conexões em 2024.

