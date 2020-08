Vibe: Novos Soundpods da Prozis! Pequenos e uma experiência imersiva

O ANC, Active Noise Cancellation (cancelamento ativo de ruído), é um tipo de tecnologia que potencia a redução de ruídos de fundo em auscultadores e auriculares, permitindo ao utilizador ouvir mais do que quer ouvir e menos do que não quer. Com um nível mais baixo de ruído, torna-se possível conversar por telefone ou ouvir música num volume mais baixo sem deixar de se estar atento aos detalhes.

Dispositivos com ANC usam microfones colocados muito perto do lugar onde o som entra no ouvido. Estes micros apanham as frequências do ruído a entrar e, com base nisso, um segundo som é gerado em oposição ao primeiro. O microchip DSP, no coração da tecnologia ANC, faz a magia acontecer. Logicamente, quanto melhor o chip, melhor a redução do ruído porque este é o elemento central responsável pela geração do antirruído. Proveniente de um fabricante com muita experiência e uma excelente reputação na área, o chip DSP deste modelo Vibe garante um cancelamento de ruído da mais alta qualidade.