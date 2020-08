Apple lançou a beta 4 do iOS 14 e traz algumas novidades

Tem-se falado bastante do possível atraso no lançamento dos novos iPhones da série 12. A título de curiosidade, nesta altura há um ano, a Apple estava a lançar não a beta 4 do próximo iOS, mas sim a beta 6. Portanto, podemos dizer que há pelo menos aqui duas semanas de diferente timing de lançamentos das versões de teste. Será que este “atraso” no iOS 14 quer dizer alguma coisa?

Apesar desta curiosidade, hoje a Apple trouxe mais correções e algumas novidades ao sistema operativo do iPhone.

A Apple lançou hoje a quarta versão para programadores, do iOS e iPadOS 14, watchOS 7 e tvOS 14 para testes. Assim, com estas versões, os utilizadores que usam estas versões ajudam a aprimorar e refinar o sistema. Contudo, a cada versão que sai, as novidades diminuem, dado que se começa a obter uma versão cada vez mais robusta, estável e equipada.

Widget Apple TV – Agora há um novo widget “Apple TV” disponível neste quarta versão beta.

Melhorias na pesquisa – A forma como os conteúdos pesquisas na barra de pesquisa são mostrados mudo. Agora, aparece primeiro o resultado da web, depois apps e sugestões da Siri.

3D Touch – O 3D Touch, que não estava disponível na última versão beta, está a funcionar novamente em dispositivos compatíveis.

API de notificações de exposição – A API “Notificações de exposição” foi adicionada a esta versão beta, para que os utilizadores do iOS 14 possam descarregar apps que usam a “Notificações de exposição”.

Conforme foi possível perceber, além destas novidades e de eventuais outras que possam aparecer, houve uma correção de alguns bugs. Assim, deverá encontrar o sistema mais estável e a consumir menos energia.

Que iPhones serão suportados?

Seguindo as informações, se o iOS 14 acabar por suportar o mesmo conjunto de dispositivos que o iOS 13, os seguintes iPhones seriam compatíveis com ele: