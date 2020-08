Chegou a última versão beta do Android 11! Conheçam as novidades

De beta em beta a Google tem quase a versão final do Android 11. As primeiras versões de teste começaram a ser avaliadas por alguns utilizadores em maio deste ano.

O Android 11 beta 3 ficou pronto recentemente e já está disponível para alguns smartphones.

Já estamos em agosto e o lançamento oficial do novo sistema operativo móvel da Google chegará em breve! A empresa das pesquisas lançou agora a Beta 3, a última atualização beta do Android 11. Para os programadores, chegou a reta final para garantir que as suas apps estejam prontas, antes do Android 11 chegar aos equipamentos dos consumidores.

Esta versão do sistema de Google já está disponível para o Pixel 2, 3, 3a e 4 (e em breve chegará ao Pixel 4a!)

Novidades do Android 11 beta 3

A partir de agora as apps que usam os funcionalidades da API Notificações de Exposição podem aceder às configurações de localização sem a necessidade de solicitar permissão. De referir que as notificações de exposição têm como base a tecnologia Bluetooth e são usadas para rastreio no combate à COVID-19.

O Android 11 vai:

Dar prioridade às conversas na lista de notificações

Exibir chats em bolhas flutuantes

Facilitar ainda mais o acesso a controlos de música

Melhorar a privacidade

Facilitar e proteger a ligação em redes Wi-Fi públicas

A versão final chegará dentro de semanas. Por agora, os utilizadores apenas podem testar a versão beta 3 e num número muito limitado de dispositivos. Se têm um dos equipamentos referidos, experimentem e deem-nos o respetivo feedback. Mas se não têm, então vão ter de esperar para saber se o vosso equipamento tem suporte. Se tem um Xiaomi já pode saber aqui se irá ter suporte para a versão 11 do sistema operativo da Google.

Os rumores indicam que o Android 11, versão final, poderá chegar a 8 de setembro.

Android 11 Beta 3