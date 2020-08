Procura um smartphone com bom desempenho? Estes são os melhores processadores

Qualquer consumidor consegue hoje encontrar o smartphone que melhor se adapta às suas necessidades e dinheiro disponível, dada a enorme quantidade de oferta. No momento de escolha, o desempenho é sempre um dos fatores a considerar, onde os processadores têm grande importância.

Se pretende comprar o smartphone com melhor desempenho ou quer saber se o seu tem um dos mais potentes processadores, conheça esta lista.

Os 10 processadores para Android mais potentes

Com uma enorme base de dados, recorrente dos testes de desempenho executados por utilizadores de smartphones em todo o mundo, a AnTuTu, com frequência, publica algumas informações relevantes que podem ajudar qualquer um de nós a escolher o próximo smartphone ou a, simplesmente, conhecer o mercado.

Depois de ter revelado os mais poderosos smartphones do mês que passou, revelou agora quais os processadores com melhores pontuações médias. Este top reúne dados de testes feitos por smartphones Android, nos primeiros 6 meses do ano.

Snapdragon 865 5G – o líder no Android

Sem grandes surpresas, os smartphones Android com o processador da Qualcomm, Snapdragon 865 5G, são os que oferecem melhor desempenho. Marcas como a Xiaomi, OPPO, OnePlus ou Sony, escolheram este SoC para equipar os seus topos de gama.

Logo a seguir surge o MediaTek Dimensity 1000+. Este é um SoC relativamente novo no mercado e que ainda equipa poucos modelos e apenas na China. No entanto, consegue ocupar a segunda posição com uma pontuação média confortável, relativamente ao terceiro lugar.

Este último lugar do pódio é ocupado pelo Snapdragon 855+. Modelos como o Realme X3, OnePlus 7 Pro ou Xiaomi Mi 9 Pto, são alguns dos exemplos de smartphones que podem ser encontrados com este processador.

A Huawei, com os seus Kirin está também presente nesta lista em quarto, sexto, oitavo e nono lugares. O Kirin 990 é o SoC associado ao Huawei P40 e respetiva linha de smartphones e também ao Honor 30.

O seu smartphone está equipado com algum destes processadores?