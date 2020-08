O seu smartphone Xiaomi vai receber Android 11 – Conheça a lista oficial

A Xiaomi foi uma das primeiras empresas a revelar que estaria já a preparar a MIUI 12 baseada no Android 11. Logo depois do anúncio da versão por parte da Google começaram a ser disponibilizadas as versões para os Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e também para o POCO F2 Pro.

Agora a empresa revelou, através do seu fórum à comunidade de Mi Fãs, a lista completa de todos os smartphones que irão receber a atualização.

A Xiaomi está a preparar a sua MIUI 12 com base nos novos recursos do Android 11, desde muito cedo, e já há alguns modelos com recursos em teste, de forma muito restrita. As versões estáveis desta MIUI 12 deverão começar a ser distribuídas de forma massiva em setembro.

Com o aproximar da data, torna-se importante saber se o seu smartphone Xiaomi irá ou não receber a atualização.

Assim, numa publicação no fórum da Comunidade Mi foi deixada a lista dos modelos que irão receber o Android 11 e aqueles que já estão em testes. Estão incluídos os modelos Xiaomi, Redmi, POCO e Blackshark.

Smartphones com Android 11 em testes:

Mi 10 | Android 11 Beta 2 – MIUI 12

Mi 10 Pro | Android 11 Beta 2 – MIUI 12

Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom) | Testes internos

Redmi K30 Pro / Poco F2 Pro | Android 11 Beta 2 – MIUI 12

Redmi K30 / Poco X2 | Confirmado pela Poco India

Redmi K30 5G / Redmi K30 | Testes internos

Redmi K30i 5G | Testes internos

Mi CC 9 Pro / Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro | Testes internos

Mi Note 10 Lite | Testes internos

Redmi K20 / Mi 9T | Testes internos

Smartphones que serão atualizados

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom)

Redmi K30 Pro / Poco F2 Pro

Redmi K30 / Poco X2

Redmi K30 5G / Redmi K30 Racing Edition

Redmi K30i 5G

Mi CC 9 Pro / Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10 Lite 5G

Mi 9

Mi 9 Pro 5G

Mi 9 SE

Mi CC 9 / Mi 9 Lite

Mi CC 9 Meitu Edition

Mi A3

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G / Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India / Redmi Note 9s

Redmi 9

Redmi 9C / Poco C3

Redmi 9A

Poco M2 Pro

Blackshark 3S

Blackshark 3 Pro

Blackshark 3

Blackshark 2 Pro

Blackshark 2

Redmi K20 Pro / Premium / Mi 9T Pro

O seu smartphone Xiaomi surge na lista?