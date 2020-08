Com o seu novo Edge, a Microsoft quer criar um novo capítulo na sua história e na dos browsers. Esta é uma proposta totalmente nova, mas que assenta no bem conhecido Chromium, o que lhe dá garantias únicas.

Sendo este o novo padrão do Windows 10, a Microsoft estará a tomar algumas medidas para o tornar um padrão de facto. Do que foi agora revelado, o novo browser da gigante do software em breve deixará de poder ser retirado do Windows, por decisão da gigante da Microsoft.

O Edge veio para ficar no Windows 10

Mesmo com o Edge presente, a Microsoft tem mantido no Windows 10 o Internet Explorer. Este é o browser base deste sistema, mas em breve vão haver mudanças no que toca aos browsers neste sistema operativo.

Com o Edge, a gigante do software deu um novo passo e quer criar uma nova proposta no campo da navegação da Internet. Baseia-se no Chromium e tem já reconhecidas as suas capacidades, fruto da experiência de outros browsers.

A Microsoft não deixará desinstalar

Pois agora a Microsoft quer garantir que o seu browser está sempre presente no Windows 10, como o browser de base deste sistema operativo. Assim, e do que revelou em documentos, vai impedir que seja desinstalado.

Do que informou, num documento oficial da empresa, “a nova versão do Edge está incluída numa atualização do sistema Windows, portanto, a opção de desinstalá-la ou usar a versão legada do Microsoft Edge não estará mais disponível”.

Uma mudança grande no mercado dos browsers

Claro que todos os que realmente quiserem remover este browser vão ter formas de o fazer. Naturalmente que o Windows irá perder algumas funcionalidades com esta mudança, mas que rapidamente podem ser substituídos por outros browsers.

Este browser será em breve o centro do Windows 10 no que toca à navegação na Internet no Windows 10. Tem conseguido cativar os utilizadores e ganhar um espaço único e é já hoje o segundo browser mais usado de toda a Internet.