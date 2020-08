Xiaomi Mi 10 Ultra será vendido com capa protetora anti-bacteriana

Será no dia 11 de agosto, a celebrar os 10 anos de existência da marca, que a Xiaomi irá lançar um novo smartphone de edição comemorativa. Trata-se do Xiaomi Mi 10 Ultra, que também será conhecido como Mi 10 Extreme Commemorative Edition e que já está a ser utilizado pelo CEO Lei Jun.

Agora, é este homem que vem trazer mais novidades ao público, deixando algumas indicações na sua conta da rede social Weibo.

Xiaomi Mi 10 Ultra e outras novidades

O Xiaomi Mi 10 Ultra será apresentado oficialmente pela Xiaomi num evento comemorativo dos seus 10 anos de existência no mercado. Trata-se de uma versão melhorada do seu Xiaomi Mi 10 Pro, que se especulava que poderia ser chamado de Mi 10 Pro Plus, mas que, recentemente Lei Jun veio acabar com as dúvidas.

Neste evento reservado para dia 11 de agosto, será feita uma retrospetiva do percurso da marca nos últimos anos e, além deste modelo, será ainda apresentado o Redmi K30 Ultra, também em versão comemorativa, e uma nova televisão inteligente apelidada de Xiaomi TV Master.

Sobre os smartphones, surgiram recentemente alguns rumores que indicam as cores e as configurações de armazenamento a que estarão disponíveis.

O Mi 10 Ultra, segundo as informações, virá nas cores Preto Cerâmico, Prata Brilhante e Transparente. Em termos de RAM e armazenamento interno, podermos ter acesso a quatro versões: 8 GB + 128 GB; 8 GB + 256 GB; 12 GB + 256 GB e; 16 GB + 512 GB.

O Redmi K30 Ultra estará disponível em Branco, Preto e Verde Menta. Terá opções de armazenamento 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB, 8 GB + 512 GB.

Há ainda rumores que apontam para que o Mi 10 Ultra seja o primeiro smartphone com carregamento rápido a 120W, com fios. Sem fios, poderá também surpreender com carregamento a 55W.

Capa e película protetoras anti-bacterianas

Hoje, numa nova publicação de Lei Jun, ficou a saber-se que este smartphone virá com uma película anti-bacteriana de fábrica. Além disso, na caixa, virá também uma capa protetora, com a mesma tecnologia.

É indicado que este revestimento anti-bacteriano tem uma tecnologia que utiliza iões de prata, o mesmo tipo usado em revestimentos e têxteis. Desde que o mundo enfrenta uma pandemia por causa da COVID-19, muitas têm sido as soluções oferecidas pelas empresas a pensar na higienização dos produtos que utilizamos no dia a dia.