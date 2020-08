Wedding Designer, como planear o melhor casamento.

Wedding Designer, coloca o jogador como o responsável de uma agência de casamentos, e com o objetivo de planear casamentos de sonho em alguns locais pouco… prováveis.

Venham conhecer um pouco mais de Wedding Designer, que irá receber uma demo já em setembro.

Em Wedding Designer, o jogador funcionará como uma agência de casamentos, e terá a (árdua) tarefa de conseguir planear um casamento em alguns sítios bem improváveis.

Após a escolha do local (de acordo com o orçamento disponível), começam os desafios e as dores de cabeça, para se transformar locais pouco comuns em cenários perfeitos para a cerimónia.

Pelo que se percebe, não faltou imaginação aos elementos da Forestlight Games no momento de criação desses locais. Apesar de alguns desses locais serem minimamente comuns, existem outros que, sinceramente, não lembram a ninguém.

Imaginem a dor de cabeça em transformar uma velha quinta repleta de ferrugem, lixo e animais à solta num local idílico para que o nó seja dado. E como tornar uma lixeira num local perfeito para a cerimónia? E uma fábrica abandonada? E um cais dos pescadores? Enfim, diversidade e desafio não vão faltar aos jogadores, certamente.

Um ferro-velho pode ser um local de sonho para um casamento?!

A ideia de Wedding Designer levará o jogador a de pensar em tudo o que possa ser melhorado e transformar então esses locais incomuns em cenários perfeitos para o casamento.

E para isto, terá de preparar e planear os pormenores todos. E pelo que já se sabe, há muitos cenários nos quais há mesmo muitos pormenores a avaliar e a pensar… roupa, comida, bolo de noivos, mesas, cadeiras, locais de repouso, decoração,…

Para ajudar o jogador no processo criativo, Wedding Designer irá apresentar inúmeros ‘items’ que podem ser adquiridos para o efeito. No entanto, o jogo irá permitir também ao jogador a reutilização e transformação daquilo que cada cenário oferece.

Será interessante o poder-se criar algo a partir do que existe em cada cenário. O que haverá num ferro-velho que possa ser usado para uma cerimónia de casamento? E numa quinta?

Em Wedding Designer, as ideias terão de vir da cabeça dos jogadores e parte do interesse deste jogo passa precisamente por aí. Imaginem que se pode criar um sofá de descanso a partir de fardos de palha… ou criar uma zona de lazer para as crianças onde possam brincar com os animais da quinta.

Wedding Designer será lançado este ano, e em setembro será lançado no Steam um Prólogo de forma gratuita que funcionará como demo, mostrando daquilo que os jogadores irão encontrar na versão definitiva.