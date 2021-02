Gerir um número elevado de ficheiros pode ser complicado para os utilizadores. Estes podem necessitar de ser movidos ou replicados, o que implica um cuidado especial por parte de quem está a realizar esta gestão.

Alguns processos que podem parecer impossíveis de realizar, na verdade, são tratáveis. Hoje explicamos um desses passos, com a forma de mudar o nome de vários ficheiros no Windows 10.

Gerir ficheiros pode ser uma tarefa complicada em alguns momentos. Estes reúnem a informação do utilizador e podem ser alvo de muitos processos. Em alguns momentos, os utilizadores precisam de mudar o seu nome, por atacado e vários em simultâneo.

A forma normal é que isto seja realizado um a um, o que pode ser moroso e complicado. Na verdade, é possível fazer isto de forma seguida e direta. Basta que reúnam na mesma pasta todos os ficheiros a serem renomeados.

Com todos os ficheiros selecionados, basta que procurem na barra de gestão pela opção Mudar o nome. Podem também clicar com o botão direito do rato e escolher a opção Mudar o nome que surge no menu de contexto.

A edição do nome do primeiro ficheiro será disponível, devendo o utilizador colocar ali o novo nome que quer dar a esses ficheiros. Devem recordar que esse nome será dado a todos os ficheiros, com uma alteração no final. Aqui será colocado um número.

Após mudarem o nome, devem carregar em Enter para que este seja aplicado ao ficheiro atual e a todos os restantes, que estejam selecionados desde o início desta operação.

Vão de imediato ver que o nome dos ficheiros foi alterado e têm todo o mesmo nome que o utilizador definiu. A grande alteração está no final, que termina agora com (1), (2) e seguintes.

Há sempre a possibilidade dos utilizadores reverterem a ação tomada e assim trazer de volta os nomes originais. Com o atalho de teclado Ctrl+z tudo é revertido para a sua forma original, no que toca ao nome dos ficheiros.

Esta não é uma funcionalidade muito conhecida do Windows, mas a verdade é que é muito prática para o utilizador. Com uma simples mudança de nome conseguem replicar esse processo em todos os ficheiros, sem recorrer a apps externas.