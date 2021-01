Xiaomi não desiste dos ecrãs de 360º – há novidades a serem preparadas

Apesar de o conceito não ter saído para o mercado, o Xiaomi Mi MIX Alpha assumiu-se como um importante passo para a empresa. A criação de um smartphone com ecrã que rodeia a quase totalidade da estrutura do smartphone enfrenta inúmeros desafios do ponto de vista da sua própria construção, com custos elevadíssimos que tornaram este Alpha inviável.

Contudo, a ideia parece não ter ficado esquecida.

Foi no final de 2019 que a Xiaomi deu a conhecer o Mi MIX Alpha, um smartphone completamente inovador, com ecrã que ocupava a quase totalidade da estrutura frontal e traseira do smartphone. Segundo o próprio Lei Jun da Xiaomi, a sua produção em massa seria insuportável para a empresa e, por isso, nunca chegou a ver a luz do dia.

Focada no futuro, este ano que passou assistimos a várias novidades associadas aos ecrãs dobráveis e aos ecrãs com câmaras escondidas. Além disso, ainda foi um ano de destaque às tecnologias associadas às baterias e às velocidades de carregamento.

Mas o que estará a ser preparado para 2021?

É provável que, finalmente, chegue o tão esperado sucessor da linha Mi MIX e que, realmente, seja lançada ao mercado. Novas patentes registadas podem fazer prever o que aí vem.

O LetsGoDigital partilhou dois designs de patentes registadas pela Beijing Xiaomi Mobile Software, no CNIPA (China National Intellectual Property Office), publicada a 1 de janeiro. O pedido de patente havia sido feito no final de 2019.

Xiaomi com novas patentes de smartphones com ecrãs a 360º

As duas imagens partilhadas são bastante semelhantes e revelam uma estrutura rodeada por um ecrã em cima e em baixo, ao contrário do Alpha que abrangia as laterais. Além disso, vislumbram-se aquilo que deverão ser pequenos ecrãs táteis nas laterais.

Um dos modelos é mais estreito nas dobras do ecrã, numa forma quase elíptica, e outro um pouco mais largo, mais ovalizado. Ambos têm o ecrã a terminar na zona das câmaras (na traseira em cima).

No modelo 1 existem quatro câmaras, dois LEDs para flash e ainda um microfone. No modelo 2, apenas se vislumbram três câmaras.

Não se sabe ainda se os desafios de construção e os custos associados a este tipo de estrutura já foram ultrapassados. Não se sabe também se, durante 2021, veremos finalmente no mercado (ou pelo menos na China) um smartphone com ecrã a 360º. Uma coisa é certa, este será o ano dos smartphones com ecrãs que vão além do convencional e serão várias as marcas a apostar nestas inovações.