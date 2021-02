Processador AMD Epyc para servidores tem 64 núcleos, 128 threads e TDP de 280W

A Intel ainda domina o mercado de processadores, nomeadamente daqueles que se destinam ao segmento dos servidores. No entanto a AMD tem apostado cada vez mais também neste setor, e em breve terá com mais uma gama bastante potente e interessante.

O AMD Epyc é um monstruoso processador para servidores. E alguns modelos contam com todo o poder de 64 núcleos, 128 threads e um TDP de 280W.

O mundo hardware está cada vez mais cativante. E tem levado várias pessoas, como leigos na matéria, a ter curiosidade e fascínio pelos produtos que são apresentados.

No entanto o segmento de componentes para servidores ainda é seguido sobretudo por um público específico. E, para esses, a próxima geração de CPUs da AMD está muito interessante.

AMD Epyc conta com 64 núcleos 128 threads com TDP de 128W

Apesar de a Intel ainda ser líder no mundo dos processadores para servidores, a rival AMD tem aos poucos conquistado este mercado. Um dos principais motivos é que a fabricante da Califórnia, sediada em Santa Clara, oferece geralmente CPUs para este setor mais rápidos, mais baratos e também mais seguros.

Os Zen 3 Epyc Milan fazem parte da nova linha de processadores da AMD dedicados para o segmento dos servidores. Estes componentes são muito aguardados pela indústria, pois espera-se que ofereçam vantagens, por exemplo, ao nível do IPC (instructions per cycle/clock, ou instruções por ciclo).

Este potente CPU traz suporte a memória DDR4 e um incremento PCIe, podendo representar uma evolução importante nomeadamente no setor dos data centers. Mas os equipamentos que contem com a linha atual terão facilidade de migrar para a próxima geração destes CPUs, sem necessidade de atualização de outros componentes para além do processador.

Alguns modelos desta linha Zen 3 Epyc Milan vêm equipados com 64 núcleos e 128 threads e 128 faixas PCIe 4.0, incluindo os Epyc 7713(P), pensados na relação custo-benefício entre o preço e o desempenho.

Até ao momento ainda poucas eram as especificações reveladas sobre estes CPUs. No entanto perto do final de janeiro, o utilizador ExectuableFix colocou no Twitter uma imagem onde apresenta vários valores dos modelos da gama Epyc.

Para além disso foram ainda divulgadas as especificações completas da linha AMD Epyc 7003 Milan. Por sua vez, o site VideoCardz compilou toda a informação numa tabela de fácil leitura, na qual podemos ver que o modelo topo de gama Epyc 7763 apresenta um TDP de 280W, tal como os flagships da geração com arquitetura Zen 2.

Lançamento para março de 2021

Já na CES 2021, a AMD apresentou uma pré-visualização onde o Epyc Milan de 32 núcleos apresentava um desempenho até 68% superior ao Intel Xeon 6258.

A fabricante confirmou recentemente que o lançamento desta nova gama de processadores deverá acontecer já em março de 2021.