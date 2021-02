COVID-19: Portugal vai produzir o primeiro ventilador certificado

A pandemia por COVID-19 veio mostrar que existem algumas necessidades no que diz respeito a equipamentos. Os ventiladores são dos equipamentos principais numa Unidade de Cuidados Intensivos e Portugal prepara-se para produzir o primeiro ventilador certificado.

O equipamento, batizado como SYSVENT OM1, já esta certificado e é o primeiro desenvolvido no nosso país a conseguir a marca CE.

SYSVENT OM1: O ventilador

De acordo com a informação obtida pelo Pplware, a certificação do ventilador aconteceu através do Organismo Notificado, SGS Bélgica. O desenvolvimento e certificação ocorreu em tempo recorde, para este tipo de dispositivo, num grande esforço envolvendo a equipa de desenvolvimento da SYSADVANCE, um grupo de médicos especialistas em Cuidados Intensivos indicados pela Ordem dos Médicos, bem como laboratórios acreditados em 3 países.

Este ventilador é absolutamente complementar aos sistemas de Geração de Oxigénio, permitindo uma solução completa para a saúde, desde a fonte de Oxigénio até à administração de oxigénio ao doente.

Para Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos…

A Ordem dos Médicos sempre acreditou que os grandes desafios do mundo, e da saúde em particular, encontram resposta na ciência e na medicina. Esta aliança frutuosa entre médicos e engenheiros demonstrou que devemos investir na investigação clínica para chegarmos às soluções que os hospitais precisam, com mais rapidez, qualidade e inovação. Este ventilador é para nós um motivo de grande satisfação. As máquinas não funcionam sem capital humano altamente diferenciado, mas um equipamento fiável é também determinante para o sucesso do tratamento dos doentes, pelo que termos o primeiro ventilador certificado em Portugal é para nós uma grande alegria em tempo de notícias nem sempre boas

A apresentação do equipamento acontecerá em breve. O SYSVENT OM1 tem chamado a atenção em vários países, desde que foi anunciado o início do seu desenvolvimento em março do ano passado, com manifestações de interesse emitidas.