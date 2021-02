Apple-1 de 1976 é colocado à venda no eBay por 1,5 milhões de dólares

O dono de um computador Apple-1 de 1976 decidiu que era hora de o colocar à venda. Desta forma, o equipamento foi anunciado no eBay pela excêntrica quantia de 1,5 milhões de dólares, cerca de 1,24 milhões de euros numa conversão direta.

O vendedor garante que o modelo da primeira gama de computadores da marca da maçã ainda está completamente funcional.

Volta e meia conhecem-se notícias de equipamentos raros ou muito desejados que postos à venda a preços exorbitantes para o consumidor comum. No entanto, para os fãs mais acérrimos, muitas vezes os valores são secundários face à vontade de adquirir determinado produto.

No caso da Apple, por exemplo, existem alguns casos desse género. Perto do final do ano, Steve Wozniak, co-fundador da empresa de Cupertino, leiloou rascunhos em papel do Apple II por 630 mil dólares (~519 mil euros). Mas a história mais recente envolve a primeira linha de computadores da maçã.

Apple-1 vendido no eBay por 1,5 milhões de dólares

O dono de um Apple-1, datado de 1976, colocou à venda o modelo no eBay por 1,5 milhões de dólares, o que corresponde a cerca de 1,24 milhões de euros, numa conversão direta.

De acordo com o vendedor, o computador ainda está completamente funcional. Recordamos que a linha Apple-1 foi desenhada por Wozniak, enquanto que Steve Jobs se dedicava à venda da mesma.

Segundo o anúncio no eBay, o Apple-1 traz um certificado de autenticidade e foi uma das 50 unidades vendidas para a Byte Shop, das primeiras lojas de computação pessoal. O computador vem com a caixa original de madeira, fonte de alimentação e teclado originais.

Caso a venda se concretize, então este será o maior valor já pago por um computador antigo da Apple.

O vendedor adianta que o computador utiliza uma placa NTI sem modificações e é acompanhado por uma Sony TV-115. Diz ainda que é o segundo dono do equipamento que, por sua vez, foi adquirido em 1978 “do proprietário original como parte de uma troca por um computador Apple II“.

Segundo o vendedor:

Esta é uma oportunidade rara, existem menos de seis caixas de madeira originais da ByteShop que sobrevivem.

Para além disso garante que o modelo que colocou à venda está em melhores condições do que outras caixas que se encontram em “museus”.

Computador não será enviado por correio

O anunciante deixa só um aviso em relação ao envio do Apple-I:

Este item não será enviado pelo proprietário, pois é muito valioso para correr o risco de algum dano, perda ou fraude.

Estima-se que a marca de Wozniak e Jobs tenha produzido cerca de 200 unidades do Apple-1. O computador é baseado no microprocessador MOS 6502 de 8 bits com 1 MHz de potência. A memória padrão conta com 4 KB, podendo o utilizador aumentar para 8 KB ou 48 KB.