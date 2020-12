Steve Wozniak leiloa rascunhos em papel do Apple II por 630 mil dólares

Steve Wozniak é o icónico co-fundador da Apple, tendo criado a empresa com Steve Jobs. E depois de se ter desvinculado da marca da maçã, era frequente Woz estar envolvido em situações polémicas e curiosas.

A mais recente é que agora Wozniak leiloou alguns rascunhos e esboços em papel do Apple II pela módica quantia de 630 mil dólares.

Wozniak sempre foi uma pessoa da qual se gosta ou não se gosta assim tanto. Até porque o co-fundador da Apple, apesar de estar mais reservado, no passado a sua presença foi marcada por declarações e ações algo polémicas. Algumas até bastante incendiárias, como por exemplo quando disse que o Android era melhor que o iPhone, ou que a Apple deveria lançar um iPhone com Android.

Para além de outras situações, agora o co-fundador está a ser notícia devido a um leilão, no mínimo, caricato.

Wozniak leiloa rascunhos do Apple II por 630 mil dólares

O Apple II foi um modelo de computador fabricado pela marca da maçã no final do ano de 1970. O primeiro exemplar a ser vendido, a 10 de junho de 1977, trazia um processador MOS Technology 6502, com clock de 1 MHz, 4kB de memória RAM, uma interface para cassetes de áudio e uma ROM com interpretador BASIC.

Mas agora, Steve Wozniak decidiu colocar à venda esboços e rascunhos em papel deste Apple II. Os documentos caracterizam-se por conterem as anotações iniciais do projeto Apple II e, no total, o conjunto traz 23 páginas de esboços feitos pelo co-fundador para a produção do computador.

O leilão foi realizado pela empresa de auditoria RR Auction, de onde fizeram parte outros produtos da marca.

Os rascunhos foram então vendidos pelo impressionante valor de 630.275,50 dólares, o que corresponde a cerca de 520 mil euros.

Juntamente com as anotações, Wozniak escreveu uma carta de autenticação no sentido de comprovar a autenticidade do material. Os esboços continham também informações sobre o ecrã, entre outros aspetos.

O co-fundador da Apple explica que “estes documentos, de cerca de 1975, são os meus esquemas do protótipo do Apple II e instruções de programação“.

