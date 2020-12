Com o Natal à porta nada melhor que começar a receber presentes. No Pplware, não poderiam faltar os nossos passatempos de Natal e só podíamos começar com um presente assim. Juntá-nos uma vez mais à Ecovacs para lhe oferecer o melhor aspirador do portfólio, ainda mais inteligente no mapeamento e deteção de objetos.

Saiba o que fazer para se habilitar a este fantástico robô aspirador Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI.

Os aspiradores da Ecovacs distinguem-se no mercado de topo deste segmento de produtos, com tecnologias inovadoras e preços muito mais atrativos comprando com a concorrência. Já para não falar em toda a assistência de qualidade que é dada em Portugal, caso surja um problema.

O Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI

Já é tradição, então, juntarmo-nos à Ecovacs para lhe oferecer um robô aspirador na época natalícia e este ano temos para oferecer o Deebot Ozmo T8 AIVI. Sendo este um modelo OZMO, além da aspiração, ainda fica garantida a limpeza com água.

Mas sobre essa tecnologia já aqui falámos várias vezes. A novidade deste modelo está assente na tecnologia AIVI. Assim, oferece um sistema de inteligência artificial avançada com reconhecimento de objetos, passando a lidar de melhor forma com o que lhe vai aparecendo pela frente, evitando que o robô fique preso.

Além disso, existem uma câmara integrada que faz partilha de vídeo em direto durante o trajeto, o que se apresenta como uma garantia de controlo ainda mais elevada.

A tecnologia TrueMapping tem um sensor laser DToF que garante uma precisão quatro vezes maior, deteta com o dobro da distância e tem uma precisão quádrupla para detetar objetos, quando comparada com a tecnologia de laser padrão adotada noutros modelos Deboot.

Características como a definição de limites virtuais, deteção de tapetes, limpeza agendada individual de divisões e o mapeamento multi-pisos tornam a limpeza mais cómoda.

Mas, como pode este aspirador chegar a sua casa?

Ganhe um robô aspirador Deebot Ozmo T8 AIVI com o Pplware

Requisitos e Regras de participação Nenhum dos requisitos deste passatempo de aniversário é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar. Requisitos: 1 – Para si, qual o artigo mais marcante lançado pelo Pplware neste último ano?

O link do artigo deverá ser deixado na secção de comentários do presente artigo. 2 – Partilhe, de forma pública, a publicação do passatempo presente no Facebook do Pplware 3 – Siga a Ecovacs Portugal no Instagram 4 – Siga a Ecovacs Portugal no Facebook Regras: O passatempo tem início dia 22 de dezembro às 15h30 e termina no dia 25 de dezembro às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado nas redes sociais do Pplware e neste artigo. Todos os vencedores são contactados via e-mail pela equipa do Pplware. Saiba mais em Terms & Conditions.

