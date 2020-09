Teve um acidente? Como preencher a Declaração Amigável?

Infelizmente os acidentes acontecem e é necessário participar o sinistro à sua seguradora. Quando os dois condutores estão de acordo sobre a forma como aconteceu o acidente, devem preencher e assinar a Declaração Amigável de Acidente Automóvel e entregá-la ao seu próprio segurador. A entrega deste documento nos respetivos seguradores é essencial para o funcionamento do sistema IDS – Indemnização Direta ao Segurado.

Saiba onde obter e como preencher facilmente a Declaração Amigável.

De acordo com a Autoridade de Supervisão de seguros e fundos de pensões, cada tomador do seguro lida diretamente com o seu próprio segurador, que se encarrega de regularizar o sinistro, sendo depois reembolsado pelo segurador do outro condutor, caso este último seja o responsável pelo acidente.

O sistema IDS (Indemnização Direta ao Segurado) aplica-se desde que:

estejam envolvidas no acidente apenas duas viaturas;

tenha havido um choque direto entre elas; ambas estejam seguradas em seguradores aderentes ao sistema;

o acidente tenha ocorrido em território português;

não existam danos corporais;

os danos materiais não sejam superiores a €15.000 por veículo.

Onde obter e preencher a declaração amigável?

A declaração amigável pode ser obtida aqui. O seu preenchimento é relativamente simples.

1. Data do acidente

2. Local do acidente

3. Feridos – indicar se houve ou não feridos

– indicar se houve ou não feridos 4. Danos materiais – indicar se houve ou não danos no veículo

– indicar se houve ou não danos no veículo 5. Testemunhas – peça sempre a identificação de eventuais testemunhas do acidente

– peça sempre a identificação de eventuais testemunhas do acidente 6. Segurado – apelido, nome, morada e contacto telefónico

– apelido, nome, morada e contacto telefónico 7. Veículo – nº da matrícula, marca e modelo

– nº da matrícula, marca e modelo 8. Companhia de seguros – identificação da empresa de seguros e nº da apólice

– identificação da empresa de seguros e nº da apólice 9. Condutor – preencher de acordo com os elementos da licença de condução

– preencher de acordo com os elementos da licença de condução 10. Ponto de embate – indicar o ponto de embate inicial

– indicar o ponto de embate inicial 11. Danos visíveis – assinalar os danos sofridos pelo veículo

– assinalar os danos sofridos pelo veículo 12. Circunstâncias do acidente – assinalar as circunstâncias em que se deu o acidente e indicar o nº de quadrados assinalados. Os quadrados da esquerda são para as circunstâncias relativas ao veículo A e os da direita são para as circunstâncias relativas ao veículo B.

– assinalar as circunstâncias em que se deu o acidente e indicar o nº de quadrados assinalados. Os quadrados da esquerda são para as circunstâncias relativas ao veículo A e os da direita são para as circunstâncias relativas ao veículo B. 13. Esquema do acidente – Assinale a posição dos dois carros e o ponto onde bateram. Este esquema é muito importante para se perceber melhor o que aconteceu

– Assinale a posição dos dois carros e o ponto onde bateram. Este esquema é muito importante para se perceber melhor o que aconteceu 14. Observações

15. Assinaturas – São necessárias as duas assinaturas para a declaração amigável ser válida.

Em alternativa, descarregue a app e-SEGURNET e envie a DAAA de uma forma simples, prática e rápida. Iremos analisar num próximo artigo.