Preços das baterias chega aos 111€/kWh! Valores vão continuar a cair

Como temos dado a saber, o segmento dos veículos elétricos tem crescido significativamente. Hoje em dia já existem vários modelos aos mais diversos preços, mas o valor final continua a ser influenciado pela pack de baterias.

A boa notícia é que o preço das baterias tem vindo a cair. De acordo com os últimos números, o preço das baterias chegou aos 111€/kWh em 2o2o… mas há mais novidades.

Os preços das baterias de lítio, que estavam acima de US $ 1.100 por quilowatt-hora em 2010, caíram 89% em termos reais para US $ 137/kWh em 2020 (111€/kWh). Em 2023, os preços médios ficarão próximos de US $ 100/kWh, de acordo com a última previsão da empresa de pesquisa baterias (BNEF).

O facto do preço das baterias baixar pode significar que o valor dos carros elétricos também siga o mesmo caminho.

Os preços dos pacotes de veículos elétricos com bateria (BEV) são de US $ 126 / kWh em uma base média ponderada por volume. No nível da célula, os preços médios do BEV eram de apenas US $ 100 / kWh. Isso indica que, em média, a parcela da bateria no preço total representa 21%.

As reduções de preços das baterias em 2020 devem-se ao aumento da procura, ao crescimento das vendas de BEV e à introdução de novos designs das embalagens. Novos produtos químicos catódicos e custos de fabricação em queda farão com que os preços caiam a curto prazo. Os preços dos materiais catódicos caíram desde que atingiram uma alta na primavera de 2018, encontrando um nível mais estável durante 2020.

O caminho para alcançar $101/kWh (82 euros) até 2023 parece claro, mesmo que, sem dúvida, haja contratempos, como aumentos nos preços das commodities, ao longo deste caminho. Há muito menos certeza de como a indústria reduzirá ainda mais os preços de US $ 100/kWh até à expetativa de US $ 58 / kWh (47 euros) até 2030. Não porque seja impossível, mas porque existem várias opções e decisões que podem ser seguidas.

