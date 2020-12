COVID-19: Teste português analisa saliva e dá resultado em 30 minutos

A cada dia que passa tem havido evoluções no que diz respeito a soluções para detetar o novo coronavírus. Portugal também está a fazer a sua parte e depois dos ventiladores a aposta é nos testes para a COVID-19.

Uma equipa de investigadores portugueses criou recentemente um teste de saliva que permite detetar, em 30 a 60 minutos, se uma pessoa está infetada.

Um grupo de cientistas portugueses criaram teste de diagnóstico rápido a partir da saliva. De acordo com informações partilhadas, o teste, aplicado diretamente em amostras de saliva, utiliza uma tecnologia LAMP (método de amplificação isotérmica, do inglês Loop-mediated isothermal amplification) que permite, através de uma mudança de cor visível a olho nu, saber em 30 a 60 minutos se uma pessoa está ou não infetada com o SARS-CoV-2.

“Se a reação tiver resultado rosa, o teste é negativo. Se for amarelo, é positivo”, refere a nota do ITQB, assinalando que o teste é “particularmente adequado” ao despiste da covid-19 em aeroportos, lares ou escolas, dada a sua “rapidez, sensibilidade, facilidade de colheita e custo reduzido”.

A tecnologia foi desenvolvida por uma equipa do Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB) António Xavier da Universidade Nova de Lisboa, em colaboração com o Laboratório de Bromatologia e Defesa Biológica do Exército e o Hospital das Forças Armadas.

A recolha da saliva é feita pela própria pessoa, que cospe diretamente para um recetáculo (de forma semelhante ao que é feito em exames de urina), dispensando a necessidade de utilização de zaragatoas e o recurso a pessoal especializado. A testagem é realizada diretamente da saliva: se a reação tiver resultado rosa, o teste é negativo; se for amarelo, é positivo. Com a testagem direta é possível detetar menos de 100 cópias do vírus por teste, com uma sensibilidade de 85%, o que permite avaliar a infecciosidade da pessoa no momento – importante, por exemplo, para permitir a entrada em aviões.

Testes LAMP à COVID-19 detetam sequência de DNA específica

Os testes LAMP permitem detetar rapidamente a presença de uma sequência de DNA específica. A sua utilização, aliada à transcriptase reversa (RT), torna possível a deteção do RNA de diversos vírus, incluindo o SARS-CoV-2.

Catarina Pimentel, líder da equipa de investigadores do ITQB NOVA referiu que…

Por um valor inferior a um único teste convencional de RT-PCR é possível, por exemplo, testar uma turma inteira de alunos.

São uma forte alternativa ao RT-PCR, devido à sua alta especificidade, sensibilidade, relação custo-benefício e à rapidez com que é possível obter os resultados. No RT-LAMP, a amplificação do material genético do vírus acontece a temperatura constante, pelo que os testes podem ser realizados em qualquer lugar com recursos básicos: apenas é necessário ter uma placa elétrica ou um banho-maria a temperatura constante – neste caso, 65ºC.