Android: As melhores apps de 2020 para instalar no seu smartphone

O ano está a terminar e 2021 é visto como um ano de esperança. Esta é a época em que se revive um pouco do melhor e do pior que 2020 nos deu… mas sobre o pior nem vale a pena falar. As aplicações móveis hoje têm uma grande importância nas nossas vidas e hoje damos a conhecer, segundo a Google, quais as melhores apps de 2020.

Tem alguma destas instalada?

2020 em aplicações, jogos, livros e filmes, na Play Store

A Google lançou uma votação ao público para perceber quais os conteúdos da Play Store mais relevância tiveram nas suas vidas ao longo de todo o ano de 2020.

Desta votação, com dados dos Estados Unidos, surgiu então uma lista de escolhas dos utilizadores ao nível de jogos, apps, filmes e livros.

Além destas escolhas, a Google anunciou também a melhor app e o melhor jogo do ano em termos gerais. Genshin Impact, um jogo de aventura que decorre no vasto continente de Teyvat, ganhou assim o primeiro lugar na categoria jogos. Já a app Loóna: Bedtime Calm & Relax, na categoria Saúde e Fitness, foi a mais aclamada. Aliás, apps de relaxamento e meditação parece que foram bastante populares neste ano, ora veja o top completo das melhores apps de 2020.

As melhores apps de 2020 para Android

Conheça ainda: