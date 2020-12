Apesar de ter ainda a MIUI 12 a chegar a muitos equipamentos, a Xiaomi tem uma surpresa preparada para chegar ainda durante 2020. A marca chinesa tem a nova versão da sua interface do Android pronta e a chegar muito em breve.

No entanto, e ao contrário do que poderia ser esperado, esta não é ainda a versão 13 da MIUI. A Xiaomi tem uma versão intermédia e que vai agora ser disponibilizada. Até ao final deste mês, a nova versão vai chegar aos smartphones.

Xiaomi prepara uma nova versão da MIUI

Tudo apontava para que a Xiaomi atualizasse a MIUI para a próxima versão major. Esta seria naturalmente a MIUI 13, mas a marca resolveu criar uma versão intermédia, que reúne um conjunto de melhoria e de novidades, essenciais para já.

Claro que a marca não deixou de lado a continuação dos desenvolvimentos e essa versão 13 chegará mais tarde. O que importa agora, e onde o foco da Xiaomi está, é na versão 12.5, que irá chegar ainda durante o mês de dezembro de 2020.

Muitas novidades nesta nova versão

Ainda que não se conhecendo ainda em detalhe as melhorias desta versão, há já algumas que podem ser avançadas. Falamos da mudança da imagem da interface, em especial da área principal do ecrã, que se aceder ao carregar no botão de power.

Haverá ainda mudanças nas notificações, nas animações de abertura de apps, no controlo de volume e também em outras áreas gráficas. A interface vai ser alterada na app da câmara fotográfica e também no ecrã total para o desktop. Contará com uma funcionalidade para converter rapidamente imagens em PDF.

Um novo smartphone está também a caminho

Algo que está a ser avançado como uma certeza é a da chegada da MIUI 12.5. Esta deverá se apresentada aquando da apresentação por parte da Xiaomi do seu próximo smartphone. Falamos do Mi 11, que estará também a poucos dias de ser revelado. Este deverá ser o primeiro a ter presente o SoC Snapdragon 888.

A MIUI 12.5 deverá trazer para alguns smartphones o Android 11, mas para a grande maioria a versão atual deverá ser mantida. Ainda assim, esta nova versão traz muitas novidades, preparando a chegada da próxima atualização, que ainda não tem data de apresentação.