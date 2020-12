E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do novo conceito de slide-phone da OPPO, de novos SoCs a chegar ao mercado Android, analisámos o aspirador Kyvol Cybovac E20 e o smartphone Oukitel WP8 Pro, e muito mais.

Os smartphones dobráveis já estão presentes no mercado, mas as fabricantes ainda enfrentam vários desafios de construção. No entanto, a tendência é para continuar a evoluir. A Samsung, por exemplo, assume estes produtos como um segmento completamente distinto do segmento dos smartphones tal como o conhecemos. Ao longo dos tempos, temos visto várias empresas a mostrar aquilo que gostariam de colocar no mercado e a OPPO, uma vez mais surgiu com um novo conceito.

Além desta proposta, apresentou ainda algo dedicado ao mundo dos wearables.

Muitas vezes trazemos ao Pplware sugestões de robôs aspiradores equipados com as mais recentes tecnologias de mapeamento e gestão de áreas, com mopa e depósito de água. Mas, ao mesmo tempo, recebemos pedidos de sugestões de modelos mais acessíveis, que aspirem bem, mas nem precisam de ter tantas tecnologias.

Assim, hoje damos a conhecer o Kyvol Cybovac E20, um modelo que pode ser o presente ideal para “oferecer” à sua casa por apenas 180 €.

A Nokia, pela mão da HMD Global, continua a sua expansão pelo segmento dos smartphones, além de explorar outras áreas. Depois de vários rumores, eis que chega finalmente, de forma oficial o Nokia 5.4.

Conheça os pormenores deste novo smartphone de gama média.

O segmento dos veículos elétricos continua a crescer e as ofertas chegam de todo o mundo. O veículo que hoje damos a conhecer é da empresa Russa Kamaz que o desenvolveu em parceria com a Grande Universidade Politécnica de São Petersburgo (SPbPU).

Vamos conhecer melhor o Kama-1, que promete fazer furor neste mercado cada vez mais competitivo!

A OPPO já confirmou que irá lançar os novos Reno5 e Reno5 Pro na China dentro de alguns dias. Para além disso, a marca chinesa também confirmou a existência do modelo topo de gama Reno5 Pro +, que deverá ser oficializado e lançado no dia de consoada.

No entanto o OPPO Reno5 Pro + apareceu agora na plataforma de benchmarking Geekbench, onde são revelados alguns detalhes interessantes.

A escolha de um smartphone está muito associada ao tipo de trabalho ou atividades que se desempenha, claro, enquadrado na disponibilidade financeira. Para trabalhos mais perigosos em termos físicos, mais sujos, ou para quem pratica atividades desportivas mais radicais, ter um smartphone banal, com acabamentos em vidro ou metalizados, poderá ser sinónimo de pouca duração. São os smartphones robustos, os rugged phones, que assumem aqui um papel fundamental.

A Oukitel disponibiliza alguns modelos dentro dessa gama e um dos mais recentes a chegar ao mercado é o Oukitel WP8 Pro. Hoje damos-lhe a conhecer todos os seus pormenores.

Apear da quantidade de água que existe no nosso planeta, a verdade é que apenas é potável uma ínfima parte dela. Assim, sendo este um recurso escasso, devemos poupar o mais possível, tomando decisões conscientes face ao seu uso… ou arranjando formas de a “multiplicar”.

Por isso, o MIT criou um sistema que pode extrair água potável diretamente do ar, mesmo nas regiões mais secas.

Os Ryu Ga Gotoku Studio lançaram recentemente o mais recente jogo da série Yakuza, Yakuza: Like a Dragon.

Cortando as amarras aos restantes jogos da série, Like a Dragon apresenta algumas novidades interessantes na forma como é ser um membro desta poderosa organização. O Pplware já experimentou o jogo da SEGA.

A Terra tem vida há mais de 3 mil milhões de anos. Contudo, de lá até agora, ainda há muitas respostas por dar que justifiquem como foi possível manter o planeta habitável. Segundo uma nova perspetiva descrita num estudo da Universidade de Southampton, é quase certo que a vida na Terra se deve, pelo menos em parte, à sorte.

A investigação sugere que a conjugação de elementos, entre eles a sorte, poderá aumentar as hipóteses de se encontrar vida nas chamadas “Terras gémeas” no Universo.

Com a quantidade de rumores, leaks e vídeos que já revelaram praticamente tudo sobre o novo Galaxy S21, quase que nem valia a pena a Samsung estar a pensar numa apresentação oficial do produto. Isto porque, no fundo, não haverá espaço para grandes surpresas pois a Internet, intencional ou não intencionalmente, já se encarregou de nos mostrar o que aí vem.

Mas há agora mais um leak que mostra várias renderizações oficiais com todos os ângulos e cores da nova linha da marca sul-coreana.

Depois de todos os problemas que enfrentou, a Huawei conseguiu recuperar e acabou por mostrar que não depende de ninguém para se conseguir manter no mercado. Criou um ecossistema próprio e que acabou por fortalecer a marca em muitas áreas.

Uma das que foi apostada foi a da criação do seu sistema operativo, alternativo ao Android, a que tinha o acesso controlado. Com o Harmony OS para smartphone apresentado e já em testes, a Huawei deverá acabar por apresentar a versão final no futuro P50.

O Snapdragon 888 foi apresentado pela Qualcomm no início do mês e depressa ficou a ideia de que este era o mais poderoso SoC disponível. Prepara-se equipar os principais smartphones que vão ser lançados em breve e para bater toda a concorrência.

Até agora não se sabia muito sobre o que era capaz de oferecer, em termos de potência e processamento. A marca apresentou agora os primeiros testes de desempenho e os resultados mostram que bate toda a concorrência, por uma margem muito grande.

A passar cada vez mais tempo dentro de casa e com exigências de distanciamento social, já pensou na facilidade que seria ter uma câmara à porta para ver e comunicar com quem toca à campainha? Existem solução de câmaras que podem servir esse propósito, mas existe algo direcionado e que pode instalar facilmente e sem qualquer ligação por fios. Falo de um vídeo porteiro wireless, com funcionalidades avançadas, podendo, nomeadamente, ter acesso a tudo através do smartphone.

O vídeo porteiro que damos a conhecer é o HeimVision HMB1, disponível na Smarttalk por 72 €, tanto na loja online, como numa das 18 lojas físicas espalhadas pelo país.

A NASA tem grandes planos para a Lua e o programa Artemis é o próximo grande passo para o ocupar o nosso satélite natural. Contudo, o ainda presidente Donald Trump acabou por incentivar os EUA a ir mais longe.

Trump acaba de assinar uma diretriz que incentiva o uso de energia nuclear no espaço, para garantir o retorno dos astronautas à Lua e, posteriormente, enviá-los a Marte.