O Snapdragon 888 foi apresentado pela Qualcomm no início do mês e depressa ficou a ideia de que este era o mais poderoso SoC disponível. Prepara-se equipar os principais smartphones que vão ser lançados em breve e para bater toda a concorrência.

Até agora não se sabia muito sobre o que era capaz de oferecer, em termos de potência e processamento. A marca apresentou agora os primeiros testes de desempenho e os resultados mostram que bate toda a concorrência, por uma margem muito grande.

Testes de desempenho ao Snapdragon 888 apresentados

Apesar de ter sido apresentado e anunciado pela Qualcomm, o Snapdragon 888 ainda não chegou ao mercado. Espera-se que um primeiro smartphone surja com este SoC, sendo provável que surja pelas mãos da Xiaomi ou da Samsung, muito em breve.

Claro que se esperam os resultados dos testes de desempenho, vindos da Antutu e de outras plataformas de dedicadas. A Qualcomm apresentou agora o primeiro desses testes, mostrando que o Snapdragon 888 está muito acima da concorrência.

Antutu e outras plataformas revelam o poder

Os testes foram realizados numa plataforma especial da Qualcomm que é composta pelo Snapdragon 888, acompanhado de 12GB LPDDR5 de RAM, 512GB de armazenamento UFS 3.0 e um ecrã de 6,65 polegadas. Cada teste foi realizado 3 vezes e usada a média dos 3. As plataformas foram a AnTuTu, GeekBench, GFXBench Aztec Normal and Manhattan 3.0, Ludashi AiMark, AITuTu, MLPerf and UL Procyon.

Os resultados que mais chama à atenção são os da Antutu e do GeekBench, por serem os mais conhecidos e mais vezes usados como referência. No primeiro caso temos 735.439 pontos, o que o colocam no topo com um novo máximo.

Qualcomm tem em mãos um excelente SoC

No caso do GeekBench temos 1.135 pontos nos testes com 1 núcleo e 3,400 pontos nos de multi-núcleo. Isto revela uma melhoria de 20% nos primeiros testes e 10% nos segundos, face ao Snapdragon 865.

Estes resultados são promissores e mostram uma melhoria face ao que o mercado oferece hoje. Com a otimização que as marcas vão fazer, este poderá em breve o SoC mais potente do mercado e bater a concorrência no universo Android e quem sabe arriscar-se contra outras plataformas.