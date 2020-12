Robô aspirador Kyvol Cybovac E20 – O presente de natal para a sua casa por apenas 180 €

Muitas vezes trazemos ao Pplware sugestões de robôs aspiradores equipados com as mais recentes tecnologias de mapeamento e gestão de áreas, com mopa e depósito de água. Mas, ao mesmo tempo, recebemos pedidos de sugestões de modelos mais acessíveis, que aspirem bem, mas nem precisam de ter tantas tecnologias.

Assim, hoje damos a conhecer o Kyvol Cybovac E20, um modelo que pode ser o presente ideal para “oferecer” à sua casa por apenas 180 €.

Para responder às solicitações de muitos leitores que, com frequência, nos pedem sugestões de robôs aspiradores mais modestos hoje apresentamos o Kyvol Cybovac E20. Conhecemos esta marca através da Smarttalk que nos enviou o modelo Kyvol Cybovac E31 Mop para testes e que, sendo um produto também ele mais acessível, surpreendeu no momento de aspirar e limpar o chão.

Especificações gerais

O Kyvol Cybovac E20 permite aspirar com uma carga de bateria cerca 150 minutos de limpeza. Em termos de área, poderá representar sensivelmente 250m². A aspiração é feita com um poder de sucção máximo de 2000 Pa, podendo ser escolhidos três modos distintos.

O lixo é aspirado para um depósito de 600 ml, que integra um filtro HEPA. A aspiração é feita de forma aleatória e termina quando a bateria estiver quase a esgotar, fazendo com que o aspirador regresse à base.

A aspiração é relativamente silenciosa, aumentando o ruído ligeiramente com os níveis de sucção.

Além do modo automático, que faz com que o aspirador aspire toda a área de forma aleatória, existem mais três modos. O Edge Mode que limpa a casa junto às paredes, o Carpet Boost que aumenta de forma automática a intensidade de aspiração sempre que deteta que está em cima de uma carpete e o Spot Mode que limpa, de forma circular um ponto em específico indicado pelo utilizador.

O controlo do aspirador pode ser feito via controlo remoto ou via app, sem mapeamento. Além disso, para quem tem serviços de assistência por voz em casa, poderão ordenar o início e fim da limpeza. Suporta Alexa e Google Assistant.

Dentro da caixa

Robô Kyvol Cybovac E20

Adaptador de corrente

Base de carregamento

Fita magnética para criar barreiras

Depósito de lixo

Controlo remoto

Pilhas para controlo remoto

Filtro extra

Quatro vassouras rotativas

Manual do utilizador

Acessório de limpeza

Design

O Kyvol Cybovac E20 tem um formato circular e, tal como o modelo Cybovac E31 Mop o acesso ao depósito não requer nenhuma tampa superior. Assim, o depósito está acoplado em baixo, bastando pressionar um botão para o remover e limpar.

Na zona superior estão colocados os botões de Power, para iniciar ou parar a aspiração, e o botão Home, para enviar o robô para a base de carregamento. Há ainda um indicador de ligação do Wi-Fi.

Nas laterais estão incluídos os sensores e amortecedores. Para evitar quedas de escadas ou mesmo varandas, o aspirador inclui um conjunto de sensores que o impede. Pelos testes que levámos a cabo, essa segurança está garantida.

Há uma advertência, no entanto, que devemos fazer. Para qualquer modelo, seja nesta gama de preços ou em modelos de topo, é essencial manter estes sensores limpos. O acumular de pó poderá ser o suficiente para que o comportamento não seja o desejado e que acabem por existir acidentes.

Existem também umas rodas robustas, que permitem subir e descer pequenos desníveis sem ficar preso, ideal para quem tem tapetes e carpetes. Tem ainda duas vassoura rotativas comuns deste tipo de equipamento, uma roda de direção, e a zona de sucção com escova rotativa.

O botão para ligar e desligar o robô está posicionado também nesta zona, devendo ser ligado para iniciar o processo de configuração de rede Wi-Fi e, claro, iniciar a limpeza.

Modos de Utilização e resultados

O robô disponibiliza três modos de limpeza que são o Modo automático, o Spot e o Edge. O modo automático vai iniciar a aspiração de forma aleatória. Depois, tal como já foi explicado, o modo Spot permite limpar um ponto específico girando num raio de 1,2 metros desde o ponto em que foi colocado. Já o Edge, percorre toda a divisão junto às paredes. Por fim, há que referir que o aspirador deteta carpetes, aumentando o poder de sucção.

Todas as limpezas podem ser programadas para um horário e dia específico e ainda podem ser acionadas via assistente virtual Alexa ou Google Assistant.

App móvel não dispõe de um mapeamento, mas permite controlar o aspirador, da mesma forma que o controlo remoto. Acaba por ser mais prática do que ter mais um comando por casa.

Em termos de resultados de aspiração, ao contrário de um aspirador que faça limpeza em zig-zag, o Kyvol Cybovac E20 acaba por não ser tão eficiente. No entanto, o tempo que demora a aspirar uma divisão na totalidade acaba por não ser muito relevante. O mais importante mesmo é a qualidade da aspiração e essa sim, está assegurada.

Preço e disponibilidade

Por 180 €, poderá ter acesso a um robô aspirador que garante uma boa qualidade de aspiração do chão e que ainda pode ser controlado via smartphone. Além disso, o facto de contar com três níveis de sucção é muito vantajoso, principalmente para os casos onde há mais sujidade para aspirar.

O Kyvol Cybovac E20 pode ser adquirido numa das 18 lojas físicas da Smarttalk ou na loja online, com o código de desconto PPL10 para 10% de desconto.

