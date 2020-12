Slide-phone: OPPO apresenta novo conceito de smartphone

Os smartphones dobráveis já estão presentes no mercado, mas as fabricantes ainda enfrentam vários desafios de construção. No entanto, a tendência é para continuar a evoluir. A Samsung, por exemplo, assume estes produtos como um segmento completamente distinto do segmento dos smartphones tal como o conhecemos. Ao longo dos tempos, temos visto várias empresas a mostrar aquilo que gostariam de colocar no mercado e a OPPO, uma vez mais surgiu com um novo conceito.

Além desta proposta, apresentou ainda algo dedicado ao mundo dos wearables.

Foi através da sua conta oficial no Twitter e do site que a OPPO apresentou dois novos conceitos de produtos, com design criado em colaboração com um estúdio de design japonês, nendo.

Um slide-phone OPPO

O primeiro conceito apresentado trata-se portanto de um smartphone com ecrã dobrável com dobradiça tripla. Assim, os utilizadores poderiam usufruir de um smartphone com ecrã de grandes dimensões, mas com uma maior portabilidade. Na verdade, um equipamento que se adqua em termos de tamanho e funcionalidades a várias ocasiões.

Segundo é descrito nas várias publicações, ao deslizar uma dobra para cima expõe 40 mm do ecrã com funções simples que não precisam de ecrã completo. Ideais para apps como histórico de chamadas, notificações e interfaces de reprodutor de música.

Um novo deslizar, daria acesso a 80 mm de ecrã. Esta seria, portanto, uma ótima forma de tirar fotos e até para determinados jogos.

Por fim, o smartphone completamente aberto, daria acesso a um grande ecrã, onde poderia haver interação com uma caneta, aumentando, portanto, a produtividade.

Music-link, um novo conceito

Além do smartphone dobrável, apresentaram ainda o conceito “music-link”. Trata-se de um conjunto de dispositivos centrados nuns earbuds TWS. Além dos auscultadores, o conceito inclui um smartwatch, uma coluna inteligente, um carregador portátil e um carregador sem fios que funcionam em conjunto.

Os dispositivos podem interagir e complementar-se de várias maneiras. Por exemplo, o carregador de smartphone sem fios foi fornecido com um espaço rebaixado para segurar os earbuds, sobre o qual o carregador portátil se encaixa como uma capa para permitir o carregamento simultâneo.

Além disso, os fones TWS e a caixa de carregamento portátil podem ser colocados na coluna. Assim os utilizadores podem desfrutar de uma experiência musical perfeita na transição dos fones para a coluna.

Segundo a fabricante, esse design simbiótico entre os dispositivos e a ênfase na portabilidade e conveniência refletem a integração da tecnologia e da centralização no ser humano na sua filosofia de design da OPPO.