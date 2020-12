Em plena pandemia, numa altura em que os negócios foram apanhados desprevenidos, este foram desafiados a uma forte adaptação para continuar a vender e, sobretudo, para continuar a chegar aos clientes.

As restrições impostas nos últimos meses têm obrigado os negócios a reinventarem-se para sobreviver. E uma das estratégias mais utilizadas pelo comércio é a aposta no e-commerce.

E é aqui que a tecnologia poderá ajudar!

A importância da tecnologia nos negócios de e-commerce?

Num mercado digital como o atual, não é suficiente adaptar negócios físicos e começar a vender. É importante escolher a plataforma que melhor se adapta a cada negócio. Esta escolha pode tornar-se um dos pontos-chave do sucesso ou do fracasso de uma empresa.

Portanto, o comércio (e as pequenas empresas no geral) deparam-se com uma nova dinâmica de venda cada vez mais digital e com várias opções estratégicas para a adesão ao e-commerce: optar por ter a sua loja própria online, associar-se a ou até apostar em ambas.

Se, por um lado, a aposta numa loja online própria oferece maior independência, personalização da experiência e maior escalabilidade, por outro lado, implica também mais esforço e know-how para fazer crescer o negócio. Contrariamente, a associação a marketplaces possibilita uma redução da carga logística e maior rapidez de lançamento do negócio.

Qualquer uma das estratégias é boa opção, tudo dependerá dos objetivos e recursos disponíveis das empresas.

Como escolher a melhor tecnologia para o seu e-commerce?

Para iniciar o percurso no e-commerce (ou vendas online), é importante fazê-lo sobre uma base sólida e com ferramentas adequadas para gerir esse negócio, quer para a vertente legal, quer para produtividade.

Ter uma ferramenta que apoia novas marcas a dar os primeiros passos e incentiva o comércio local a quebrar a inércia e passar para o digital garante a segurança e apoio necessário para começar um negócio no digital.

Vários canais de venda, gestão num só lugar

Hoje, já não é suficiente vender: importa garantir uma gestão integrada de todas as operações e canais de venda. Numa altura em que todos os indicadores apontam para um crescimento constante do e-commerce, surge a necessidade das marcas apostarem nas ferramentas essenciais para competir com a concorrência.

O Jasmin eCommerce Edition apoia as marcas na transição do negócio para o meio digital e é, também, adequado para empresas que já trabalham online, mas que pretendem alargar os seus canais de venda e manter toda a sua gestão centralizada.

A vertente omnichannel deste software de gestão pretende abrir horizontes e, com facilidade, integrar-se com diversas plataformas online. Sejam marketplaces ou lojas online, permitindo fazer toda a gestão num só lugar.

Quer isto dizer que plataformas como Amazon ou Ebay, sistemas como o Shopify, PrestaShop, WooCommerce, Magento, ou marketplaces como Dott, Fnac ou Worten, podem todos estar integrados numa só plataforma cloud.

O Jasmin está a trabalhar na expansão de integrações com estas plataformas. O objetivo é o oferecer uma gestão global e integrada de todo o ecossistema de e-commerce.

Desta forma, estando tudo integrado, poderá gerar faturas, fazer a gestão de stock, tratar da expedição das encomendas, dar seguimento a devoluções e analisar a performance de vendas online. Tudo isto, num só local para os vários canais.

Um conjunto de funcionalidades abrangente

O Jasmin eCommerce Edition é uma ferramenta tudo-em-um, disponibilizando um conjunto alargado de funcionalidades. Assim, para todos os seus canais de e-commerce, poderá contar com:

Faturação automática e controlo de stock

Análise de vendas e gestão de preços e promoções

Gestão de artigos

Tratamento das devoluções

Gestão das encomendas

O Jasmin oferece ainda características únicas, que garantem a segurança, robustez e performance de toda a sua infraestrutura. É global e, por isso, é acessível onde quer que esteja, com a possibilidade de ter quantos utilizadores desejar.

Planos ajustados à necessidade – do grátis ao omnicanal

Sendo o Jasmin um software de faturação e gestão cloud para pequenos negócios, apresenta diferentes planos enquadrados com a dimensão e necessidades de cada negócio.

Se estiver a começar o negócio, poderá subscrever o Jasmin Express. Trata-se de um plano gratuito durante 6 meses ou até que atinja uma faturação de 30.000€. Se quiser fazer uma gestão mais avançada e omnicanal do seu negócio, poderá subscrever o Jasmin eCommerce Edition que está, atualmente, com campanha de desconto.

Jasmin eCommerce Edition

Este artigo teve o apoio da PRIMAVERA BSS na disponibilização da informação.