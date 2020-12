Novidades Microsoft nos The Game Awards 2020

A Microsoft, aproveitou os The Game Awards, para apresentar também novidades sobre os jogos a caminho e outras revelações interessantes.

Venham saber o que a Microsoft apresentou.

O certame anual The Game Awards, surge como uma forma de reconhecimento e celebração de toda uma indústria dedicada aos videojogos. Trata-se de uma indústria que, já desde há algum tempo que não pode ser meramente encarada como uma simples brincadeira, ou um simples escape. Não! Nada disso… os videojogos são um dos mercados mais importantes da atualidade.

Apresentado por Geoff Keighley, este evento (à semelhança de muitos outros, quer a nível nacional, como internacional) têm o condão de, não só celebrar o que de melhor se fez, mas também de permitir a apresentação do que ainda vem a caminho e foi precisamente isso que a Microsoft aproveitou para fazer, no seu tempo de antena.

Perfect Dark

The Initiative é o nome de um dos estúdios integrantes dos Xbox Game Studios, sediado em Santa Monica, na California. Durante o The Game Awards 2020, a Microsoft revelou o próximo (e primeiro) projeto dos estúdios: Perfect Dark.

Pouco se sabe do jogo, apenas que se tratará de um thriller denso, com um agente secreto como protagonista e que decorrerá num futuro próximo.

Master Chief chega a Fortnite

Quem conhece a série Halo, conhece o Master Chief. Quem não conhece a série Halo, conhece também o Master Chief. Parece brincadeira, mas, Master Chief é uma das personagens mais icónicas do mundo dos videojogos (em particular Xbox).

Foi anunciado nos The Game Awards que Master Chief vai em breve ingressar em… Fortnite. Sim, leram bem, o Master Chief vai chegar em breve, a Fortnite, quando chegar a Season 5.

Mas não se fica por aqui e, quando chegar, Master Chief vai trazer toda a indumentária incluindo o UNSC Pelican Glider.

Microsoft Flight Simulator voa para a Xbox Series X e S no verão de 2021

O fabuloso simulador de voo da Microsoft, que chegou ao mercado no decorrer deste ano aos PCs, acaba de ser anunciado que também vai chegar à Xbox Series X.

Segundo o que foi revelado durante os The Game Awards, Microsoft Flight Simulator deverá chegar às Xbox Series X e S no próximo verão.

Cyberpunk 2077 em Forza Horizon 4

O que tem Forza Horizon 4 a ver com o recém-chegado Cyberpunk 2077? À partida, a resposta seria: nada!

No entanto, no The Game Awards, foi revelada uma novidade curiosa. No comunicado que foi feito, foi indicado que uma das viaturas mais icónicas de Cyberpunk 2077 vai chegar a Forza Horizon 4. Estamos a falar de Quadra Turbo-R V-TECH.

De forma a desbloquear a bomba Quadra Turbo-R V-TECH, os jogadores têm de procurar por um evento que vai ocorrer nas imediações de Edinburgh e que se vai chamar “_NIGHTCITY.EXE_.” Trata-se de uma corrida mano a mano, contra o Quadra, que se o jogador vencer, fica automaticamente com ele na garagem.

Revelada a jogabilidade de Warhammer 40,000: Darktide

Em desenvolvimento pelos estúdios Fatshark, encontra-se Warhammer 40,000: Darktide.

No evento The Game Awards 2020 foi revelado um novo trailer mostrando um pouco mais da jogabilidade que se poderá encontrar no jogo, quando for lançado algures em 2021.

Um jogo de ação visceral que levará o jogador a contar com outros 3 amigos e que decorre na cidade de Tertium, o vídeo mostra o combate violento e sanguinário que vamos encontrar neste novo jogo do universo Warhammer: 40,000 que vai sair para Xbox Series X e S.

Among Us chega em breve ao Xbox Game Pass para PC

Um dos jogos premiados nos The Game Awards, Among Us que foi desenvolvido pela Innersloth, foi anunciado como estando a caminho do Xbox Game Pass para PC.

Segundo o que a Microsoft referiu, Among Us conta com mais de 500 milhões de jogadores em todo o Mundo e trata-se de um jogo cooperativo de 4 a 10 jogadores, passado no espaço e que é extremamente divertido. A missão que cabe aos jogadores e os seus amigos, será a de preparar a sua nave espacial para levantar voo mas… entre eles existe um impostor. Alguém que vai sistematicamente sabotar os planos da equipa.

A Microsoft continua a lançar cartas e as novidades agora apresentadas são uma gota no oceano daquilo que poderemos esperar nos próximos tempos.