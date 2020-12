Sim, não está sozinho: YouTube, Gmail e outros serviços Google não funcionam

Foi há minutos que o Gmail começou a apresentar a mensagem “Ups… o sistema encontrou um problema (#2014). O Gmail perdeu temporariamente o acesso aos seus Contactos. Pode deparar-se com problemas enquanto esta situação persistir.”.

Depois deste primeiro erro, outros serviços Google começaram a apresentar falhas, estando neste momento indisponíveis.

Gmail, YouTube e outros serviços Google em baixo

Os serviços Google, aparentemente, estão fora de serviço um pouco por todo o mundo. No serviço Downdetector, vê-se uma mancha vermelha pela Europa e nas principais cidades do mundo. O mapa abaixo refere-se ao Gmail, o primeiro onde detetámos o problema, com a mensagem:

Além do Gmail, outros serviços Google estão sem funcionar para milhares de utilizadores há alguns minutos. Serviços como o Google Drive, a Play Store, Google Analytics, YouTube, são alguns dos exemplos.

O painel de controlo de estado do Google Workspace, ainda não tem nenhuma atualização. Pelo que não existe, portanto, nenhuma indicação oficial da Google para o problema, nem para os serviços efetivamente afetados.

Atualização [12:30]

Apesar de não ser dada uma explicação em concreto, a Google já assumiu que estão a ocorrer problemas em todos os seus serviços.

Temos conhecimento de um problema com o Gmail que está a afectar uma maioria de utilizadores. Os utilizadores afectados não podem aceder ao Gmail. Forneceremos uma actualização aproximadamente à(s) 14/12/20, 12:12, com informações detalhadas sobre quando esperamos resolver o problema. Note que este tempo de resolução é uma estimativa e pode ser alterado.

Esta mensagem pode ser lida no Painel de controlo de estado do Google Workspace, adaptada a todos os serviços listados.

Atualização [12:40]

Entretanto, os serviços já estão a ser repostos para alguns utilizadores.

O serviço do Calendário Google já foi reposto para alguns utilizadores e esperamos uma resolução para todos os utilizadores brevemente. Note que este período de tempo é uma estimativa e pode sofrer alterações.

[em atualização]