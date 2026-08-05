Chegou a função do WhatsApp que todos esperavam e que vai mudar os grupos

O WhatsApp anunciou um conjunto de novidades de peso para modernizar as conversas em grupo. A plataforma da Meta quer acabar com o caos habitual na tomada de decisões e garantir que as mensagens realmente importantes deixam de passar ao lado dos utilizadores.

Sondagens com prazos e votos anónimos

As sondagens no WhatsApp receberam um ajuste substancial para acelerar a escolha de planos. A partir de agora, o criador da votação pode definir um prazo limite para bloquear as respostas assim que o tempo expirar.

Para lá disso, passa a ser possível ocultar a identidade de quem vota, garantindo total privacidade nas escolhas do grupo. Caso exista algum erro de escrita na pergunta ou na descrição das opções, o utilizador dispõe ainda de 15 minutos após o envio para editar o conteúdo sem ter de apagar a sondagem.

A menção @all chegou para ultrapassar o silêncio

Outra grande adição do WhatsApp é a chegada da etiqueta @all. A ferramenta surge para notificar em simultâneo todos os elementos de uma conversa sobre assuntos de caráter urgente, como alterações de última hora num evento ou avisos importantes.

Nos grupos com mais de 32 participantes, o recurso fica reservado apenas aos administradores para prevenir abusos. Embora o alerta consiga contornar o silenciamento habitual de um chat, a aplicação garante o controlo total aos utilizadores, permitindo desativar este tipo específico de notificação nas definições do perfil.

Novos chats em grupo num único toque

A organização de conversas paralelas fica também significativamente mais simples no WhatsApp. Passa a ser possível criar um novo grupo a partir de um chat já existente com apenas um toque, dispensando o processo moroso de adicionar contactos um a um.

Esta opção é ideal para dividir temas específicos ou planear surpresas sem encher a conversa principal com mensagens secundárias. Com estas melhorias, a plataforma reforça a sua utilidade diária e consolida o fluxo de atualizações focadas na produtividade das comunidades virtuais.