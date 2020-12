O Samsung Galaxy S21 já tem muito pouco para ser conhecido. De forma constante as especificações e pormenores deste smartphone têm surgido, mostrado tudo o que a marca se prepara para apresentar já no início do próximo ano.

Os vídeos de modelos reais desta proposta começaram também a surgir, mostrando o que está pronto. Um novo vídeo surgiu agora e mostra uma nova realidade. Ainda sem ter sido lançado, o Samsung Galaxy S21+ conseguiu bater o iPhone 12 Pro Max na AnTuTu.

Há ainda mais novidades sobre o Galaxy S21+

Depois de semanas em que foram mostradas as especificações e renderizações do novo smartphone da Samsung, começaram a surgir os vídeos. Estes mostraram tudo o que a marca preparou para o Galaxy S21 e que deverá apresentar já a 14 de janeiro de 2021.

Se inicialmente foi apenas a forma e os elementos estéticos que estão presentes, esperava-se muito mais. Era hora de ser explorado e até comparado com a concorrência, ainda que não esteja lançado e acessível a todos.

O Samsung conseguiu bater o iPhone 12 Pro Max

Esse vídeo surgiu finalmente e coloca o Galaxy S21+ frente a frente com a última proposta da Apple. Falamos do iPhone 12 Pro Max, com quem o novo Samsung vai ter de se bater para conseguir a sua quota de mercado.

Este vídeo mostra em poucos segundos a comparação dos resultados da app da Antutu, onde o Samsung Galaxy S21+ bate iPhone 12 Pro Max. Falamos da versão equipada com o novo SoC Snapdragon 888, que também ainda não chegou ao mercado.

O vídeo revela o que não era esperado

Esperava-se que, conforme é normal, o Samsung batesse o iPhone, o que realmente aconteceu. Por norma este é o comportamento nestas situações. O que não era esperado era que os 634.461 pontos do Samsung deixasse tão longe o novo iPhone, que conseguiu “apenas” 441.227 pontos.

Naturalmente que há aqui vários fatores a ter em conta. Em primeiro lugar falamos de versões diferentes da app para sistemas diferentes. Em segundo temos um teste que funciona de forma controlada e não em utilização real. Ainda assim, é muita a diferença de pontuações, ainda que não seja o SoC que equipará o Galaxy S21+ que estará na Europa.