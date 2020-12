Mesmo sendo o Edge baseado no Chromium, a Microsoft consegue ter autonomia para alterar o seu browser e dar-lhe novidades. Estas baseiam-se em melhorias que a empresa quer dar aos utilizadores, que assim ficam com funcionalidades únicas.

Infelizmente nem todas são perfeitas para a maioria dos utilizadores e uma recente está a ser mal recebida por muitos. Falamos da forma como o Edge trata os links copiados, que agora passaram a ser mostrados como texto formatado e não os links que se esperavam.

Mudanças desnecessárias da Microsoft

Sendo o browser uma ferramenta essencial nos dias de hoje, é natural e esperado que este adaptado ao que o utilizador. Isso implica que todas as alterações sejam criadas para facilitar a utilização e torná-lo mais simples de usar.

Foi isso que a Microsoft aparentemente não teve em conta ao mudar a forma como os links são tratados no Edge. Ao copiar um destes elementos, da barra de endereço, por exemplo, era esperado que este apresentasse o link que é o real e não um texto com hiperligação.

Edge passa a tratar links como texto

A mudança aconteceu há algumas semanas e não consultou os utilizadores. Claro que pode ser alterada, bastando aceder às definições do Edge e escolhendo depois o separador Partilhar, copiar e colar. Aqui, devem mudar para a opção Texto simples.

Claro que podem testar igualmente as duas opções e ver qual preferem. Para isso basta abrirem uma nova mensagem de email e colar um endereço copiado da barra nos dois formatos. As diferenças são óbvias e podem ser vistas na imagem abaixo.

Simples de mudar o comportamento do browser

Dai em diante sempre que colarem um link numa app que suporte formatação, esta volta a ser mostrado como texto, ou seja no formato link (ex: https://pplware.sapo.pt/) e não como ligação (ex: Pplware (sapo.pt).

Esta é uma mudança simples, mas que pode ter um impacto grande nos utilizadores, que se habituaram a ter os links acessíveis para colar e não um texto que, na verdade, não querem usar. Alterem a opção e rapidamente voltam ao formato normal, que sempre usaram no browser.