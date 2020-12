A batalha legal que coloca frente a frente a Apple e a Epic Games parece não estar a abrandar. As decisões e as imposições do tribunal não avançaram, mantendo toda a situação no mesmo ponto que estava há alguns meses.

Com o julgamento marcado para junho do próximo ano, há agora uma decisão importante do juiz e que pode mudar o cenário. Tim Cook e Craig Federighi vão ser obrigados a depor em tribunal, ao contrário do que a empresa pretendia que acontecesse.

Mudanças no processo da Epic Games contra a Apple

Os advogados e a equipa de defesa da Apple neste caso estavam a tentar proteger alguns elementos de topo da empresa. Não os queriam presentes para que muita informação mais sensível da empresa possa vir a público.

A estratégia passava por colocar em tribunal elementos com posições mais baixas na hierarquia e que assim iriam defender a empresa. Este cenário mudou entretanto, graças a uma decisão de Thomas Hixson, o juiz que está a tratar deste processo em tribunal.

488521365-Apple-Versus-Epic-Federighi-Must-Testify



Tim Cook Craig Federighi vão a tribunal

Do que foi possível descobrir na passada 4ª feira, o juiz decidiu a favor das pretensões da Epic Games. Assim, tanto o CEO da Apple, Tim Cook, e o responsável máximo do iOS e do macOS, Craig Federighi, vão ter de estar presentes em tribunal e testemunhar.

A Epic Games pretendia ter acesso a documentos que refletem as decisões da Apple e não concordava com a presença de Erik Neuenschwander. Este trabalha diretamente com Craig Federighi, mas está numa posição mais baixa e com menos capacidade de decisão.

A decisão surgiu agora do juiz Thomas Hixson

Outra vitória da Epic Games parece estar relacionada com a presença de Tim Cook. Este está igualmente convocado para estar em tribunal e a sua participação não se limitará às 4 horas pretendidas. Só após a Apple fornecer os documentos pedidos será determinada a duração máxima.

Estamos a meses de distância do início do julgamento que vai decidir o futuro do Fortnite no iOS e no macOS. Se até agora tudo parecia de feição para a Apple, a Epic Games parece estar agora a ganhar espaço e a conseguir elementos que considera essenciais.