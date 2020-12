Audi Landjet: um carro elétrico da marca alemã com design “revolucionário”

O Grupo Volkswagen criou uma nova divisão de soluções tecnologicamente avançadas, chama-se Artemis e já tem assinatura num bólide com um aspeto revolucionário. O projeto com marca germânica chama-se assim “Landjet”. Este investimento resultará na criação de três carros elétricos de luxo vendidos sob as marcas Audi, Bentley e Porsche (provavelmente sob os nomes A9 e-tron, Mulsanne e Panamera).

O novo carro terá um design completamente diferente dos restantes modelos da marca. Será concebido para percorrer longas distâncias sem a necessidade de intervenção humana.

Audi quer apresentar um carro elétrico autónomo revolucionário

2021 será um ano para o grande desenvolvimento das propostas, mais sérias, de carros elétricos autónomos. Além disso, as fabricantes automóveis parecem estar mais aguerridas nas propostas de design. Carros diferentes, mais arrojados e com oferta de funcionalidades com outro calibre tecnológico.

Assim, da Alemanha chega uma proposta, com selo de “revolucionária”, definida por pelos responsáveis do grupo VW. A verdade é que os rumores em torno do projeto “Landjet” são promissores. Algumas fontes apontam que a Audi está dividida entre dois formatos de carroçaria para o modelo: ou “sedan coupé” ou “Shooting Brake” (família desportiva).

Contudo, em ambos os casos, serão colocadas três fileiras de bancos graças ao bom aproveitamento do espaço proporcionado pela configuração mecânica 100% elétrica.

Claro que a física não perdoa e para haver um espaço para tantas pessoas, a carroçaria tem de ter um grande habitáculo. Assim, os rumores começam a fazer sentido. De facto, o que poderá estar na forja é um grande veículo, um degrau acima do atual A8 (um modelo no segmento F), que poderia ser descontinuado.

Segundo informações, inicialmente, o modelo fará uso da nova plataforma modular elétrica PPE (Premium Platform Electric), desenvolvida pela Audi e Porsche para carros elétricos luxuosos e de alto desempenho. No entanto, é de se esperar que a arquitetura receba inúmeros avanços em relação aos primeiros modelos que irão montar a segunda geração do Audi Q5 e-tron e do Porsche Macan.



A marca alemã aponta a sua chegada ao mercado em 2024. Entre outros rivais, o Audi “Landjet” terá de enfrentar o BMW i7, Cadillac Celestiq, Jaguar XJ e Mercedes-Benz EQS. Assim, os três modelos da Audi, Bentley e Porsche poderão tornar-se nos topos de gama do Grupo Volkswagen, com a produção a acontecer na fábrica alemã em Hannover.