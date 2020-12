A escolha de um smartphone está muito associada ao tipo de trabalho ou atividades que se desempenha, claro, enquadrado na disponibilidade financeira. Para trabalhos mais perigosos em termos físicos, mais sujos, ou para quem pratica atividades desportivas mais radicais, ter um smartphone banal, com acabamentos em vidro ou metalizados, poderá ser sinónimo de pouca duração. São os smartphones robustos, os rugged phones, que assumem aqui um papel fundamental.

A Oukitel disponibiliza alguns modelos dentro dessa gama e um dos mais recentes a chegar ao mercado é o Oukitel WP8 Pro. Hoje damos-lhe a conhecer todos os seus pormenores.

Especificações gerais do Oukitel WP8 Pro

O Oukitel WP8 Pro é um smartphone com ecrã de 6,49″ e resolução HD+, com 720 × 1560 píxeis. A proporção do ecrã é de 19,5:9 com densidade de 268 ppp e com um pequeno entalhe em gota que alberga a câmara frontal.

Vem equipado com Android 10, o processador é um MediaTek MT6762D e a GPU é uma MG PowerVR GE8320. Tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. A bateria é de enorme capacidade, com 5000 mAh.

Na frente a câmara é de 8 MP com abertura f/2.2. Na traseira existem três câmaras, sendo a principal de 16 MP com abertura f/2.0, uma macro de 2 MP com abertura f/2.8 e ainda uma terceira de profundidade, também de 2 MP. No módulo traseiro, existe ainda um flash LED.

Trata-se de um smartphone 4G com possibilidade de suportar 2 cartões nano SIM ou um nano SIM mais um cartão de memória, microSD.

Traz consigo uma série de sensores básicos, como sensor de proximidade, de luminosidade, giroscópio, acelerómetro e bússola. Além disso, tem Bluetooth 4.2, GPS e NFC. Porque é importante para muitos utilizadores, este smartphone inclui também rádio FM.

Sendo este um smartphone todo-o-terreno, tem várias certificações, nomeadamente IP68, IP69K e MIL-STD-810g. As dimensões também acabam por ser maiores. O Oukitel WP8 Pro mede 178 x 84,7 x 12,9 mm e pesa cerca de 260g.

Construção e design

Este é um dos aspetos essenciais num “todo-o-terreno”. O smartphone tem que ter uma construção robusta para resistir a quedas, a variações de temperaturas, poeiras e água… Com as certificações já referidas tal é garantido sem que a estrutura do smartphone fique comprometida.

O ecrã tem um acabamento curvo nas extremidades e o altifalante para chamadas está colocado de forma até bastante discreta. A restante estrutura é composta por borracha e metal, com todos os cantos devidamente protegidos. O jack de áudio, colocado na lateral de cima, e a porta microUSB, em baixo, são protegidas por uma tampa para proteção.

Na traseira, as câmaras surgem num círculo e há ainda destaque para um microfone e para o altifalante principal. Este altifalante oferece uma reprodução de som muito boa, com um bom nível de ajuste de volume e um bom equilíbrio entre graves e agudos. Isto, claro, considerando a gama onde se insere.

Há ainda, na traseira, uma argola, para se poder acoplar o smartphone a um qualquer acessório, como uma fita de segurança.

Olhando às laterais, à esquerda existem os botões de volume e um botão “smart” que pode ser configurado conforme as necessidades do utilizador, com um clique único, clique duplo, ou clique longo.

À direita existe o slot para cartões, também ele protegido com uma tampa, o botão de power e ainda o sensor de impressões digitais, que funciona de forma rápida, dentro do esperado.

O desempenho… que surpreende

Já lá vai o tempo que os smartphones robustos ficam prejudicados em aspetos como o desempenho ou a fotografia, e ainda com preços associados extremamente elevados.

O Oukitel WP8 Pro está disponível por 160 €. Ou seja, estamos perante um smartphone de gama média/baixa, com um processador que corresponde à gama. O facto de trazer Android 10 assume-se também como uma vantagem, já para não falar no facto de ter 4 GB de RAM.

Este conjunto de fatores faz então com que o desempenho surpreenda tendo em conta a sua gama. O smartphone apresenta rapidez na execução das tarefas, a interação com o ecrã ocorre de forma bastante fluida e não há tarefas que fiquem por cumprir.

Em jogos, claro, poderá não haver o desempenho desejado, principalmente nos mais exigentes ao nível gráfico. Ainda assim, disponibiliza um modo jogo, que permite definir uma série de parâmetros, incluindo desativar notificações para que não haja perturbação durante o momento de lazer.

No teste de benchmark Antutu, que é ainda uma referência no universo mobile, foi possível atingir os 86500 pontos.

Um dos aspetos positivos a referir prende-se com o facto de ter NFC, o que facilita os pagamentos nos dias que correm. Além disso, vem com muito poucas apps pré-instaladas. Além das aplicações Google, são apenas disponibilizadas algumas ferramentas básicas.

Para que os mais novos possam utilizar o smartphone em segurança há ainda um serviço chamado de Parque infantil, onde se define um tempo de utilização, apps acessíveis e até o nível de brilho do ecrã.

A bateria de 5000 mAh proporcionou 3 dias de utilização, mas acredito que para alguns utilizadores poderá ir aos 4 dias. Mas não há milagres. Se a câmara for muito utilizada ou se jogue mais do que a conta, num dia a bateria pode ficar esgotada.

A fotografia

A câmara principal é então de 16 MP com abertura f/2.0. Há depois uma câmara macro de 2 MP com abertura f/2.8 e ainda uma terceira de profundidade, também de 2 MP, para auxiliar nas fotos com efeito desfocado.

A câmara frontal é de 8 MP com abertura f/2.2. De notar que ambas as câmaras fazem vídeo a 1080p.

Os resultados são bastante satisfatórios nos mais variados ambientes. As fotos macro apresentam uma grande qualidade com um detalhe incrível. Sendo um smartphone de 160 €, também as fotos em ambientes mais escuros são muito interessantes.

Onde poderia haver melhorias, seria nas fotos com efeito de fundo desfocado, já que o efeito apresentado tem várias imperfeições nos contornos.

Veredicto

Os smartphones mais robustos, de uma forma geral, pecam pelo design, pelo desempenho e pela fotografia, em detrimento da resistência. Felizmente que o mercado está a mudar de forma substancial neste segmento.

No caso em concreto do Oukitel WP8 Pro, estes fatores estão exatamente enquadrados na gama de preços onde se encontra. Isto é uma vantagem clara face a marcas com mais popularidade no segmento, mas que tendem a ter preços demasiado elevados para a gama onde se insere e para aquilo que oferece.

Os 4 GB de RAM fazem com que a gestão de tarefas seja feita de forma eficiente, os resultados fotográficos correspondem às exigências e a autonomia também excelente para a maioria dos utilizadores.

O smartphone todo-o-terreno Oukitel WP8 Pro está disponível por 160€, com envio rápido e gratuito.

Oukitel WP8 Pro

O Pplware agradece à Oukitel a cedência deste smartphone para análise.