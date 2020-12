MÓ eScooter 125: Primeira moto elétrica da SEAT… sem fumo e sem ruído

A aposta no segmento dos elétricos não é só ao nível dos carros. As marcas têm vindo a explorar as oportunidades e a mais recente novidade chega da SEAT.

De acordo com as informações, arrancou a produção da primeira moto elétrica da SEAT, a MÓ eScooter 125.

SEAT MÓ eScooter 125 custará 6.250 euros

A primeira moto 100% elétrica da SEAT traz uma nova oferta de mobilidade para o mercado, sem fumo, sem ruído e equivalente a 125cc. A SEAT MÓ eScooter 125 irá ser fabricada em colaboração com a empresa de Barcelona de motocicletas elétricas Silence.

De acordo com um comunicado da marca, estará disponível em concessionários espanhóis a partir de 16 de dezembro e no próximo trimestre chegará a outros cinco países europeus.

Alimentada por um motor elétrico de 7 kW (potência máxima: 9 kW), a moto atinge uma velocidade máxima de 95km/h e tem uma aceleração de 0 a 50 km/h em 3,9 segundos. A bateria pode ser removida e carregada tanto em casa como em carregadores públicos. O custo estimado do carregamento é de 0,7 € por 100 km.

Tem um pack de baterias que fornece energia suficiente para uma autonomia de até 137km. Conta ainda com três modos de condução, Eco, City e Sport, que se adaptam a diferentes situações. A bateria facilmente recarregável e transportável simplifica a operabilidade e o elevado grau de conectividade faz do SEAT MÓ eScooter 125 um elemento perfeitamente integrado no dia-a-dia dos utilizadores.

O veículo está disponível em três cores mate: Daring Red, Aluminium Grey e Oxygen White, criado especificamente para destacar o caráter elegante e desportivo da eScooter e acentuar a sua personalidade. O preço inicial é de 6.250 euros (5.500 euros com o plano MOVES II).

Na eScooter pode ainda guardar dois capacetes debaixo do assento. Existe também uma app para verificar o nível de carga e a localização.

